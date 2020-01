Espera Sosa hacer buena dupla en ataque con Leo Ramos

Fueron 15 tantos convertidos el torneo anterior por la dupla Macías-Sosa, pero ahora con la salida del J.J., “El Chuco” deberá adaptarse a las condiciones de Leo Ramos, con quien pocas veces coincidió en el campo.

“Por ahí con Macías había un poquito más de rotación, pero ahora está Leo que ya lo vamos intentando, hemos tenido buenas prácticas y trataremos de irnos acoplando a lo que quiere el entrenador y tener variantes”, manifestó Ismael Sosa, quien en su primer torneo con La Fiera se convirtió rápidamente en titular indiscutido para Nacho Ambriz.

Llegar a León le significó al argentino tomar un segundo aire en su carrera en México, luego de que en Pachuca no encontró la regularidad que había mostrado en su paso por Pumas y Tigres, “quiero seguir aportándole al equipo, me siento capacitado y esperemos que este 2020 sea un gran año en el tema personal, pero en especial para León que lo necesita”.

Con pocas bajas y el arribo de apenas tres refuerzos, “la idea es la misma, sólo se fue Macías, después quedó el mismo equipo y bueno, trataremos de ajustar detalles que no nos permitieron ganar en el momento justo el año pasado, si bien hicimos un gran año, pero son detalles que nos dejaron fuera en liguilla y tendremos que mejorar eso de a poquito”.

“Todo el grupo está consciente que debemos hacer algo importante porque se nos viene la Concachampions y está la liga, son dos torneos importantes, será complicado, pero todo este gran equipo que se ha formado está comprometido en conseguir algo”, añadió Sosa.

UN SEMESTRE MÁS

Mientras la pretemporada transcurre, Ismael Sosa señaló que la renovación de su préstamo sería por un torneo más, aunque de momento ni León, ni Pachuca, este último dueño de su carta, han dado certeza de algo.

“Se está todavía en pláticas con Pachuca, pero creo que no habrá inconvenientes como lo he venido diciendo, ya está casi cerrado, por eso he hecho la pretemporada con León, yo acá estoy contento, me trata bien la gente y me siento muy cómodo en este club”, aseveró.

