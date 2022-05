Espera “El Grande” Martínez tener su revancha con León femenil

Con un balance negativo, al menos en la estadística, Adrián Martínez concluyó su primera campaña al frente del León femenil, que por quinto semestre consecutivo se quedó sin la oportunidad de jugar la fiesta grande.

“Ya vamos a borrar este torneo, comenzamos con ilusión, luego caímos en un bache del cual no nos pudimos levantar, hay mucho aprendizaje de mi parte, eso lo debo poner en práctica para el torneo que viene, hay situaciones en la cancha que no nos deben volver a ocurrir y sin duda el aprendizaje en esta rama ha sido increíble”, dijo “El Grande”.

Todo hace indicar que el ex guardameta seguirá al mando del cuadro esmeralda, aunque primero reconoció que hay que sentarse a charlar con la directiva.

“Veremos si hay continuidad, hay que revisar el proyecto, checar a lo que se aspira, por lo pronto me sigo cuestionando porque el equipo mostró cohesión, una forma de jugar y luego se fue diluyendo, debo ver donde no apreté, porque no pudimos seguir con la continuidad de la forma donde las jugadoras se sentían bien, hay que ser autocríticos, pero me quedo con la experiencia, tengo una espinita clavada, quiero la revancha e insisto, ojalá podamos seguir en este reto”.

De continuar con Las Fieras, Martínez tiene la idea clara, darle oportunidad a gente joven de la cantera, pero también apuntalar el plantel con fichajes en posiciones específicas.

“Vamos a empezar a ver jugadoras, la idea es ser un equipo competitivo, algunas muchachas seguirán, no esperamos moverle mucho y si trataremos de tener un proyecto sólido, no cambiar jugadoras por cambiar, esto es de hacer un proyecto en base a lo que tenemos y a lo que nos marque la directiva. De momento puedo decir que nos quedaremos con Hiromi (Hernández) que es portera, ella ya venía entrenando con nosotros y también hay dos jugadoras de la Sub-17 que las vamos a integrar”, aseveró.

