Esmeraldas recomponen la figura en la Liga MX Femenil

Hace un par de semanas, Las Fieras ocupaban el sótano de la tabla; hoy, ya se encuentran a tiro de piedra de la zona de clasificación.

Y es que después de caer frente a Pumas, Juárez y Pachuca, el equipo dirigido por “El Grande” Adrián Martínez ha ligado tres jornadas sin conocer la derrota, dos de estas con victorias contundentes ante Querétaro y Santos.

Deportes Remontada del León femenil en patio santista

“El equipo empezó incierto, con muchas dudas, más allá de que en la pretemporada se trabajó hasta donde se pudo, al parecer la idea estaba clara, pero no se realizó en los primeros tres juegos, solo pequeños destellos y ahora hemos empezado a jugar bien al futbol, eso es muy rescatable”, manifestó el timonel de las esmeraldas.

Junto a su cuerpo técnico, Martínez tuvo que hacer énfasis en la cuestión anímica para recuperar a un grupo que ya venía seriamente afectado de un 2021 repleto de malos resultados.

“Aquí lo más importante fue el aspecto anímico, verdaderamente no sabemos hasta donde podemos llegar, si este es nuestro límite y mantenernos ahí o todavía aspirar a tener algunas mejorías. Hablando en lo individual, el que cada chica vaya subiendo su nivel le será de beneficio al equipo y varias de ellas no se habían dado cuenta de cierto potencial que tenían y ahora que lo han puesto a prueba, que han hecho cosas diferentes, se sienten cómodas y ojalá que continúen creciendo en todos los sentidos”.

Por esta buena racha, el ex guardameta no echa las campanas al vuelo, al contrario, se dijo consciente de que “no hemos ganado absolutamente nada, esa es nuestra realidad, solo estamos componiendo el mal inicio que tuvimos”.

La ocasión más reciente que el León femenil había registrado dos triunfos en fila fue en abril del año pasado cuando superó de local a Puebla y Atlético de San Luis bajo las órdenes de Scarlett Anaya.