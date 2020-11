Escapa Nacho Ambriz de las obsesiones y los conformismos

León, Guanajuato.- Nacho Ambriz no se obsesiona con el campeonato, aunque por ello pide que tampoco lo tachen de conformista y da sus razones.

“No es que me valga gorro o no me interese, tampoco que sea un conformista al decir que no me obsesiona, pasa que si me obsesiono me puedo equivocar y parar diferente al equipo, pero claro que sabemos internamente cual es el objetivo y eso a la mejor me da la tranquilidad de decir que no nos obsesionamos. Creo que cuando las cosas se hacen bien uno está más cerca del éxito, pero para llegar a el hay que tener paciencia, preparación y estar convencidos de lo que queremos”, explicó el timonel de La Fiera.

Tras un torneo donde se amarró el liderato, sólo se perdió un compromiso y se estuvo cerca de implantar el récord de más puntos en un torneo corto de 17 fechas, el “domador” aseguró que hoy más que nunca ve a su plantel con pasta de campeón.

“Estoy tranquilo, contento por la campaña que realizamos, después del último juego les comenté a los muchachos que me sentía muy orgulloso de ser su entrenador, los felicité por el gran torneo, no es fácil hacer 40 puntos en el futbol mexicano y tenemos el hambre de ser campeones, llevamos cuatro torneos jugando bien al futbol, hoy al equipo le veo esa pasta, más maduro y se vio contra rivales fuertes donde se sacó la casta y el oficio que de repente se necesita, así que todo eso habla de que el equipo ha crecido”.

En este mismo sentido, Ambriz precisó que “de muchas maneras podemos ser los campeones, pero yo quisiera que el equipo lo haga como sabe jugar, una cosa es jugar bonito y otra es hacerlo bien y mi equipo ya sabe lo que es jugar bien, veo a los muchachos con carácter, con temperamento, los jugadores importantes responden a la hora y como dije antes veo al equipo con pasta de campeón, ya después viene este torneíto o liguilla de seis partidos donde hay que creérnosla que estamos para ser campeones”.

ENFOCADO EN LEÓN

Luego de que hace unos días la rumorología empezó a colocarlo fuera de la institución esmerada a fin de año, ganara o no el título, Nacho fue contundente al manifestar que el tema de renovación sólo lo tocará hasta que haya concluido el Guard1anes 2020.

“Por ahí sacaron que ya me iba y da coraje porque pareciera que sólo me apuntan las cosas malas, que me volví soberbio, que no doy entrevistas, pero realmente soy un tipo que habla poco y molesta que den noticias sin fundamentos. Mi contrato termina hasta mayo, a la gente que maneja mis contratos le pidieron hablar de una renovación y ahorita no me interesa, estoy enfocado en lo que viene, luego de lo que dicen de Europa y selecciones no lo niego, Costa Rica me pidió un proyecto pero se tardaron en responder, cuando lo hicieron ya había firmado con León, luego Panamá me buscó pero ya había renovado y en una comida con los Martínez les dije que me ayudaran a crecer como entrenador, si por ahí salía una oferta de selección o Europa y de momento no hay ni una, así que ya en enero si hablamos de una renovación hasta en dos días se resuelve todo”, dijo Ambriz.

