Es Fernando Navarro fiel reflejo de la propuesta Ambriz

Fernando Navarro, el hombre del momento para la escuadra esmeralda, hizo referencia de esa “desorganización organizada” que ha implementado Nacho Ambriz y que en su caso le ha permitido ser uno de los laterales con mayor llegada hasta el área rival en toda la Liga MX.

Para muestra, el oriundo de la capital del país fue factor en el más reciente triunfo del León contra Atlas, asistiendo primero a Gigliotti y luego convirtiendo el tanto de la diferencia.

“Es la libertad que nos da Nacho para jugar, buscamos siempre ir al frente, ser agresivos, generar jugadas de gol y para eso necesitamos crear superioridad numérica en ciertos sectores del campo, pero va con la libertad que nos dan y de ahí esa expresión que ha surgido de desorganización organizada”, manifestó Navarro.

El zaguero derecho también habló de la solidez defensiva que La Fiera ha alcanzado en esta campaña, con apenas cuatro tantos permitidos en siete encuentros disputados.

“Esa situación es algo de equipo, no sólo le compete al portero o a los cuatro defensas, tiene mucho que ver con la presión alta, con que la pelota llegue sucio, entonces es una labor grupal que se sigue haciendo bastante bien y que por supuesto se debe mantener”.

Navarro aceptó que León ha dejado de ser ese equipo avasallador que en campañas anteriores se imponía con autoridad por tres o hasta cuatro goles de diferencia, pero también señaló que cada vez es más complejo jugarle a rivales que priorizan tirarse atrás y sólo hacer daño mediante el contragolpe.

“No quiero comparar ni mucho menos, pero el Barcelona a veces ganaba 1-0 porque los rivales se le metían atrás, así que nosotros trabajamos para estar atentos en ese sentido y si, es claro que nos juegan diferente, algunos se nos echan atrás. Sabemos que nuestra afición exige espectáculo, así se le acostumbró desde el bicampeonato, pero dentro de todo vamos segundos, no nos quejamos, pero podemos mejorar”.

Agradecido con “El Tata”

Se vienen nuevas convocatorias para el seleccionado mexicano y Fer Navarro levanta la mano, con el antecedente de que Gerardo Martino lo llevó por primera ocasión al Tricolor el año pasado, donde tuvo la oportunidad de jugar y hacer gol en la Copa Oro.

“Las veces que me den la oportunidad de vestir la playera de la selección será un honor y queriendo siempre ganar como en mi equipo. Para ir a selección depende de lo que haga en el club y siempre con esos dos objetivos, salir campeón con León y representar a México, además siempre agradecido con el “Tata” porque me dio esa oportunidad y ahora lo que sigue es demostrarle que no se equivocó y demostrarle a México que quiero ir al Mundial”.