Es “Chucho” Hernández un agradecido de la vida y del deporte

León, Guanajuato; 6 de septiembre del 2021.- Antes de saber que se convertiría en una leyenda del deporte paralímpico mexicano, Jesús Hernández llegó a reprochar una vida con discapacidad.

“En un inicio maldecía el momento en que nací, pero hoy lo agradezco, este es el mensaje que Dios me envió, el me dejó seguir con vida y agradezco a todas las personas que confiaron en mí y que ven en mi un punto favorable para su vidas”, señaló el tres veces medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

En charla exclusiva con El Sol de León, el nadador guanajuatense comentó que la estadía en el país del sol naciente resultó una travesía, además de recordar los momentos en los que se paró en el podio luego de obtener oro en el combinado individual de 150 metros para la categoría SM3, así como par de bronces en los 50 pecho SB2 y 200 libres S3.

“El oro significó cumplir un sueño desde chico, por eso siempre invito a la gente a que sueñen en grande, que luchen por sus sueños y no se den por vencidos”, dijo “Chucho”.

Hernández platicó del momento, ese que lo llevó a la cita con la historia y que tanto anheló durante dos procesos, recordando que en la edición de Río 2016 también se había colgado bronce en los 50 estilo dorso.

Y fiel a su forma de ser, con una sonrisa que se podía percibir aun estando escondida por detrás del cubrebocas, Jesús relató: “primero era tomar aire porque me estaban dando espasmos, necesitaba una tranquilidad tremenda para disfrutar la medalla, fue una sensación de decir, esto es un sueño o es una realidad, que está pasando, luego el llanto me ganó en el himno nacional, pero traté de disfrutar al máximo el momento, llegué casi desmayado, pero no hubo duda de que lo di todo”.

LO VENCIÓ TODO

Superarse todos los días y sonreírle al mundo es la filosofía de vida que tiene Jesús Hernández, así que ni una malformación genética en hombros, ni una parálisis y mucho menos una pandemia, iban a frenar sus sueños e ideales.

“Lo que he vivido es una experiencia única, pero nada fácil, viví de cerca eso de estar aislado en Tokio por el tema de que una persona que estuvo cerca de nosotros dio positivo a Covid, esa situación nos pegó a todos, no ver a los compañeros era raro, luego la alimentación era mucho pan, después las autoridades intervinieron, las medidas de seguridad eran extremas, pero veníamos de un proceso complicado, donde eran cuatro años y de repente te dicen sabes que, mejor detente porque va un año más, así que todo fue muy complejo, estresante, desgastante, pero lo logramos”.

Hernández tiene claro que no solo el, sino toda la delegación mexicana en Tokio marcó un antes y un después ya que “el tema de la discapacidad es superación, no solo somos buenos atletas, también somos grandes ciudadanos y para mí el deporte fue la máxima oportunidad de sobresalir y demostrar que si se puede con mucho amor, esfuerzo y fe”.

Jesús Hernández en Tokio 2020

Prueba Tiempo Resultado 150 Metros Combinado Individual 02:57.0 Medalla de Oro 50 Metros Pecho SB2 01:02.0 Medalla de Bronce 200 Metros Libres S3 03:23.9 Medalla de Bronce 50 Metros Libres S3 46.19 4to. Lugar 50 Metros Dorso S3 45.75 4to. Lugar