Entusiasma boleto al Mundial de Voleibol Sub 19 a la leonesa Ángela Solano

León, Guanajuato.- Luz Ángela Solano Muñoz, jugadora leonesa de voleibol tiene a flor de piel la ilusión por disputar el Campeonato Mundial de Voleibol Femenil Sub 19 en 2023. La opuesta guanajuatense consiguió el boleto junto al representativo nacional tras participar en la Copa Panamericana celebrada en Estados Unidos.

A sus 17 años, Ángela Solano fue parte de la sexteta dirigida por el coach Luis Bañuelos Guzmán que consiguió el pase al mundial juvenil tras finalizar en el quinto lugar de la Copa Panamericana desarrollada en Tulsa, Oklahoma del 18 al 23 de julio.

“La verdad que estoy muy entusiasmada y satisfecha con el trabajo que logré hacer en el torneo, al principio me sentí muy insegura, pero poco a poco tomé confianza gracias al trabajo de equipo. En el juego mis principales fortalezas fue el bloqueo y también las jugadas de defensa, ahí pude aportar lo mejor de mí”, comentó Ángela Solano en charla para El Sol de León.

Aún sin fecha y sede confirmada por parte de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), el certamen Sub 19 de 2023 podría ser la segunda participación mundialista para Solano ya que anteriormente jugó el Mundial Sub 18 disputado en 2021 en Durango.

“Para el mundial del próximo año, aún no han dicho donde puede ser tengo esperanzas de que sea en un país diferente a México para poder viajar y conocer otras naciones, enfrentarte al reto de jugar fuera de casa”, señaló la voleibolista leonesa.

Sobre el crecimiento que ha tenido después del Mundial sub 18 de 2021 ahondó: “Ha crecido mucho la confianza en mi misma, me he esforzado mucho para mejorar mis habilidades en cancha, soy una jugadora más prepara por eso me ilusiona un nuevo Mundial porque he demostrado lo que puedo hacer, si el coach (Bañuelos) confía en mí, sé que puedo lograr y hacer lo mejor todo lo que me indique”.

Teniendo a Samantha Bricio y al japonés Ran Takahashi como referentes a seguir en la duela, ahora Ángela Solano se enfoca en dar su mejor actuación en el Festival Nacional Infantil y Juvenil de Voleibol de Aguascalientes 2022.