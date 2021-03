La Fiera pretende tener un abril que raye en la perfección

Abril es un mes clave para los esmeraldas con las últimas fechas de la fase regular del Guard1anes 2021 y el comienzo de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde se enfrentarán al Toronto FC.

En este sentido, David “El Avión” Ramírez dijo que la escuadra panza verde tiene argumentos para ir por el bicampeonato de la Liga MX y concretar también sus planes de internacionalización en la máxima competición de clubes de la región.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Se detiene la actividad en la Tercera División

“El equipo viene en un crecimiento futbolístico importante, cada vez se ve mejor y hay que aprovechar cada entrenamiento para seguir trabajando al cien. Nosotros vamos por ambos torneos, son objetivos claros, queremos llegar bien a la recta final de la liga porque incluso hay chance de colarnos directos a la liguilla y en la Concachampions se tiene esa espinita de hacer un buen torneo, así que el equipo se está preparando para mostrar la mejor cara en los dos torneos”, apuntó el mediocampista.

De que tan bien le cae a León el receso por la fecha FIFA, Ramírez señaló que “llega en el momento justo para seguir trabajando de cara a los partidos que se nos vienen, es un calendario bastante apretado y quizás algunos jugadores anden por ahí con una sobrecarga, entonces debemos dar el mayor de los esfuerzos para estar todos a punto”.

Por otra parte, “El Avión” sigue siendo uno de los jugadores con mayor constancia dentro del plantel verdiblanco y junto a Jean Meneses son los únicos que han logrado rebasar la barrera de los mil minutos después de 13 juegos.

“Siempre trato de brindarme al máximo, los compañeros también me han cobijado y la confianza que me da el profesor (Nacho Ambriz), todo eso creo que me ha ayudado desde el torneo pasado que tuve la fortuna de volver a primera y salir campeón”, agregó.

No pierden ritmo

El ensayo que La Fiera no pudo tener ante el Atlético de San Luis y los Reboceros de La Piedad de la Segunda División, también conocida como Liga Premier, acabará siendo este viernes por la mañana frente a la categoría Sub-20 del Necaxa.

Para este compromiso, Nacho Ambriz no podrá contar con Santiago Colombatto, Jean Meneses, Ángel Mena y Joel Campbell, todos ellos convocados en esta fecha FIFA a sus respectivas selecciones nacionales.

En números