Entrar al Salón de la Fama es para José Luis Chilavert como ganar el Mundial

León, Gto.- Ser exaltado en la doceava generación del Salón de la Fama del Futbol Internacional es para José Luis Chilavert como haber ganado el Mundial con Paraguay.

“Ser considerado como leyenda del futbol no es fácil, siempre que te reconozcan en vida es algo fantástico. Este premio que me da Grupo Pachuca es la única Copa del Mundo que no pude conseguir con mi país, como lo dije, es lindo que te reconozcan en vida, eso no ocurre en muchos lugares del mundo y la mayoría de los futbolistas venimos de cuna muy pobre. Hasta los siete años en mi familia no teníamos dinero para jugar futbol, jugábamos descalzos y esto es claro ejemplo que desde cuna pobre se puede llegar lejos, por eso siempre hay que inculcarles ánimo a los chicos y sobre todo educación”, manifestó el exguardameta.

La carrera del guaraní fue realmente exitosa, siendo mundialista con su nación en Francia 1998, mientras que, en clubes, fue figura del Vélez Sarsfield de Argentina, pero también se lanzó a la conquista del viejo continente, donde militó con el Real Zaragoza de España y el Estrasburgo del balompié galo.

Además, fue designado hasta en tres ocasiones por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) como “Mejor Portero del Mundo” en 1995, 1997 y 1998.

Y precisamente, de lo que hoy en día es la posición bajo los tres palos, Chilavert dijo que “los porteros han cambiado, los trabajos en mi época eran con 20 balones y al sexto ya estabas fulminado, ahora trabajan con cinco. Hoy en día los técnicos quieren que los arqueros jueguen con los pies cuando lo importante es atajar.

A veces nos dicen que los porteros estamos locos porque nos tiramos a los pies del rival, pero es el mejor puesto que hay, no todos los pueden ocupar, hay que tener personalidad porque los porteros deben tomar decisiones en milésimas de segundos, también es vital la psicología porque uno está expuesto a cometer un error y tercero la condición técnica, yo no estoy de acuerdo con jugar con los pies, lo digo de nuevo, lo primero es atajar y luego salir con los pies”.

Cabe destacar que el sudamericano es el segundo cancerbero más goleador en la historia con 62 anotaciones, dos menos que el brasileño Rogério Ceni, de hecho, posee el récord de único portero que ha convertido un “hat-trick” en un mismo partido, eso el 28 de noviembre de 1999 contra Ferrocarril Oeste.

Finalmente, José Luis Chilavert recordó que llegó a tener varias ofertas para jugar en México, aunque por una u otra razón no se concretó. El apodado “Bulldog” forma parte de una clase 2024 en la que, de igual manera, se entronizó a otros metas de la talla de los alemanes Sepp Maier y Oliver Khan, así como el argentino Hernán Cristante.

