Enfocada Yesica Hernández en los Panamericanos de la Juventud

León, Guanajuato; 29 de Septiembre del 2021.- La pesista leonesa Yesica Hernández sabe que el primer paso rumbo a París 2024 son los Juegos Panamericanos Junior que se celebrarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre en Cali, Colombia.

Luego de conquistar los Juegos Nacionales de la CONADE y el evento de Primera Fuerza hace algunas semanas en tierras regiomontanas, Hernández Vieyra ahora tiene por objetivo el Panamericano de la especialidad, competencia donde se repartirán las plazas para la justa continental que por primera vez se realiza en la categoría de juveniles.

“Hasta ahorita no nos han comentado que marcas se deben hacer, imagino que hay que quedar en el podio para poder asegurar el pase, pero estamos dentro del proceso, eso es lo importante y vamos con todo a ese Panamericano para buscar la clasificación”, apuntó en charla con El Sol de León la también campeona olímpica juvenil en Buenos Aires 2018.

Y si bien la pandemia por Covid-19 ha venido a modificar drásticamente la forma de entrenarse y hasta de competir, Yesica Yadira le ha puesto la mejor de las actitudes para cumplir el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos de mayores.

“Me he entrenado bastante bien, todo lo que me he propuesto lo he hecho, ojalá todo siga bien porque la idea es llegar a París 2024. Con las marcas que tengo solo necesito mejorar un poco más para estar en el podio, quizás ahorita me dé para estar entre los primeros seis lugares, pero mi intención es agarrar otra medalla olímpica para servir de ejemplo e inspiración a las futuras generaciones”.

En este mismo sentido, la halterista agregó que “ha habido pocos eventos en el último año y medio y en esos pocos tienes que ir sorteando lo de las pruebas sanitarias, hasta ahora no me ha tocado dar positivo, entonces espero seguir sana para no tener ningún contratiempo de cara a las próximas competencias”.

Finalmente, Hernández, aún con el envión anímico de haberse convertido en la primera mexicana en ganar un oro en los Olímpicos Juveniles, aseguró que representar a México en tierras galas sería “un orgullo y más estar en el podio, pero vamos paso a paso, primero hay que clasificarnos y ya estando allá vamos a darlo todo para llegar a esa medalla”.