Encuentra inspiración y seguridad

León, Guanajuato.- Lejos de sentirse relegadas, discriminadas o incluso hasta violentadas, las mujeres que han decidido incursionar en el culturismo han encontrado en esta disciplina una nueva fuente de inspiración y seguridad.

Recién el pleno de la Cámara de Diputados turno al senado la iniciativa que se ha denominado “Violencia Simbólica” y la cual se busca adherir a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. El objetivo es frenar los estereotipos de dominación, desigualdad, discriminación y subordinación, que pueden llegarse a encontrar en concursos, certámenes, elecciones y competencias, donde sólo se evalué la apariencia física de niñas, jóvenes y mujeres.

Hortensia Robledo, quien desde hace tres años practica el fitness y wellness, señaló que su deporte gira en torno a la disciplina y esta va más allá de tener un cuerpo estilizado, un programa específico de entrenamientos o un régimen alimenticio.

“Vivimos en un mundo donde hay muchos estereotipos, donde si estas gordito la gente te juzga y no entras en un entorno, si no tienes buen físico no te contratan, en mi caso yo entré a esto por un objetivo, el culturismo yo lo exploto al cien, me gusta ver la motivación cuando veo otros físicos, entrenas más duro, le metes más al cardio, es también una especie de superación, hay gente que llega y te dice yo quiero tener tu físico, así crece tu autoestima e inspiras a otros con toda la disciplina que lleva esto”, platicó la fisicoculturista.

Y a diferencia de los certámenes tradicionales de belleza, donde la mujer si es obligada a cumplir con ciertas condiciones en su físico, en el mundo del fitness “jamás nos hemos sentido violentadas, al contrario, cuando estas en bikini la gente que está dentro de esto te ve como si nada, la gente de fuera tal vez si puede verlo como más de morbo y en cuestión de certámenes a ellas si les restringen la comida, casi tiene que morir de hambre, la diferencia es que ellas tienen que ser a la manera de alguien y nosotras somos como queremos ser, si quiero adelgazar me cambio de categoría, si quiero ser más grande me cambio, no se nos restringe nada”.

Robledo precisó que los brotes del machismo siguen ahí, pero aun con eso ha encontrado una familia en cada gimnasio donde ha entrenado o en cada evento al cual ha asistido.

“El machismo siempre va a existir en todo, pero ahora ya ves que hay muchos hombres del gimnasio que se acercan y entrenan contigo, te echan porras, te dicen que puedes cargar más, en la competencia no te voltean a ver feo, no te discriminan, al contrario, te dicen oye que bonito físico tienes, eres competitiva, es un apoyo mutuo, incluso hay hombres que se me han acercado para que los entrene. En una tabla del 1 al 10, creo que el ocho es de gente que si confía y sabe que una mujer los puede entrenar y el otro dos es el típico machista que todavía se cultiva en México”.

La iniciativa que también busca prohibir la asignación de recursos públicos a certámenes de belleza y que estos sean definidos como violencia simbólica hacia la mujer, fue promovida en San Lázaro por las legisladoras Frida Esparza y Guadalupe Almaguer, ambas de la bancada del PRD y Beatriz Rojas, de MORENA. La aprobación se dio con 444 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones.