Encienden motores en el FIA NACAM Rally Guanajuato

Porque no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, con 22 tripulaciones registradas y 15 tramos de velocidad, este viernes se pone en marcha el FIA NACAM Rally Guanajuato 2021.

Las terracerías “guanajuas” recobrarán vida luego de año y medio en completa calma, esto ante la ausencia de México en el calendario del Campeonato Mundial de Rallies (WRC).

Cabe destacar que esta es apenas la segunda fecha de la temporada, toda vez que debido a la pandemia tuvieron que cancelarse los eventos de Canadá y Barbados. La primera ronda del campeonato se llevó a cabo el pasado mes de marzo en suelo colimense.

Los protagonistas

Esta prueba que reunirá a lo mejor del rallismo nacional y regional promete emociones al por mayor ya que entre sus inscritos se encuentran figuras de la talla del potosino Ricardo Cordero, quien en la categoría estelar de Rally 2 irá al volante del Citroën C3 R5, pero también figura un veterano de mil batallas, el capitalino Pancho Name, ahora presentándose a bordo del Subaru WRX STI del Grupo 1.

De igual forma, a seguir se encuentra la clase Rally 5 con los Renault Clío RSR, los cuales serán manejados por Alejandro Mauro, Rafael Maggio, Gerardo Rejón, Patrice Spitalier y el joven originario de la capital cuerera Gustavo Uriostegui.

Las etapas

El rally abrirá con el Shakedown a las 15:00 horas en la zona de El Brinco, después se efectuará la ceremonia de arrancada desde las 8:08 de la noche en la Alhóndiga de Granaditas de la capital del estado y la primera jornada de actividades concluirá con un par de pasadas por la tradicional ruta callejera que va de la Alhóndiga hacia Pastitos.

El grueso de las acciones en los caminos polvorosos se tiene programado para el sábado con un total de 10 etapas: Chichimequillas, San Diego, El Chocolate y Dunas de León, las primeras tres incluso hasta con una triple ventana de paso. Para el domingo se dará cerrojazo con Alfaro, Derramadero y la Power Stage de El Brinco.

El Rally Campus y Parque de Servicio quedará ubicado en las instalaciones del Parque Guanajuato Bicentenario, donde si se tendrá acceso al público con protocolos sanitarios.

Itinerario