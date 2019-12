En Santana está prohibido confiarse

León, Guanajuato; 17 de Diciembre del 2019.- Caer en el último minuto y por penal fue un duro golpe para la escuadra de Santa Ana del Conde, equipo al que urge volver a ganar para no perder el liderato del Grupo 1, así lo reconoce el juvenil Christian Hernández.

Luego de romper la primera vuelta, liderar el Grupo 1 y ocular los primeros lugares a nivel general, la escuadra de Santa Ana del Conde se ha llevado amargas derrotas en sus últimos dos partidos en el Torneo de Los Soles, la más reciente ante Chapulineros Leyendas por 3-2, duelo bastante cerrado y que se definió con un penal de último minuto.

Uno nunca espera perder un partido, tenemos un buen plantel, estamos en condiciones perfectas, ellos (Chapulineros) tenían uno menos, pero fuimos víctimas de nuestra propia confianza, de nuestras desconcentraciones y falta de contundencia, teníamos mucha presión por contar con un hombre más, pero el último pasé siempre fue malo y ahí están las consecuencias

De cara al cierre de la fase de grupos, en Santa Ana se ven sin margen de error ya que la meta de este grupo es avanzar como líder se grupo ya que cuentan con cuadro que complementa la veteranía y experiencia de hombres como Tomás Banda y Maruricio Castañeda con el impulso y ánimos de varios juveniles.

"Hemos hecho buen grupo, no hay pretextos, no podemos permitirnos más desconcentraciones, debemos seguirnos exigiendo cada partido, hay que sacar los partidos que nos faltan y lo único en lo que pensamos es en la victoria, empezamos con muy buenos resultados y ahora no se vale que todo el esfuerzo pasado se venga abajo" agregó Hernández Núñez.

Con la plantilla de Santa Ana, el 'Chimbo Hernández se desempeña como lateral, este jugador de perfil defensor cuenta con experiencia profesional ya que jugó en la Tercera División con la plantilla leonesa de Atlético ECCA, equipo que fue desafiliando por Liga TDP por tener adeudos, situación que se replicó con otras tres franquicias zapateras.

"Desde hace un año terminé mi etapa en Tercera, llegué al límite de edad y mi siguiente pasó fue jugar Los Soles, pero es la lamentable lo que pasó porque muchos se quedaron sin jugar. En mi caso con este es la segunda vez que participo con Santa Ana en Los Soles", concluyó el defensor.