En riesgo sueño paralímpico de Juan Carlos Cano

León, Guanajuato; 09 de junio del 2021.- Se encienden las alarmas para el guanajuatense Juan Carlos Cano quien está en riesgo de que se trunque su proceso clasificatorio al paratriatlón de Tokio 2020, la causa es la pérdida de su equipaje y bicicleta por parte de una aerolínea holandesa.

Las ilusiones paralímpicas de ‘Canito’ penden de un hilo luego de que la aerolínea KLM Royal Dutch Airlines extravió el equipaje y la bicicleta del paratriatleta guanajuatense durante un vuelo de Inglaterra a Francia.

Cano Espinoza viajó al país galo luego de participar en la segunda fecha del World Triathlon Para Series que se desarrolló el pasado fin de semana en Leeds, Reino Unidos, en dicho evento el deportista celayense obtuvo el séptimo lugar.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Abejas y Real Betis van por el medio ambiente; revelan jersey edición ciudad

La siguiente prueba es la Copa Mundial de Paratriatlón en Besacon, Francia que se llevará a cabo el próximo domingo 13 de junio. Con la desaparición de su equipo deportivo, el representante mexicano tiene en riesgo su proceso clasificatorio para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Según los criterios de la World Para Triathlon, las cuotas a la justa veraniega serán otorgadas vía ranking mundial al top 9 de la categoría PTS5, para determinar la clasificación será considerado la sumatoria de puntos de los tres mejores resultados en los eventos clasificatorios, Carlos Cano suma asistió a las Para Series de Yokohama en mayo y Leeds, de ahí surge la trascendencia de competir en Besacon.

PELIGRA CLASIFICACIÓN

Mediante redes sociales, el deportista expresó su inconformidad con la atención que KLM Royal Dutch Airlines ha dado al extravío de la bicicleta ya que no le han entregado su equipo deportivo, mismo que no puede ser reemplazo debido a las adaptaciones que necesita Juan Carlos Cano.

“Mi bicicleta que se encuentra perdida es muy especializada por tener una adaptación específica para mi prótesis, sistemas de seguridad (2 frenos a una mano) y geometría irremplazable sin las cuales me sería imposible obtener un buen rendimiento ni el resultado para el cual me he preparado tanto y para el cual he sacrificado tanto”, publicó el paratleta en Facebook.

Otro daño colateral es la posible baja del Campeonato Americano de Paratriatlón que está programado para el 27 en Plesant Prairie Estados Unidos y con el cual cerraba su ciclo clasificatorio.

Actualmente en el ranking de la clasificación PTS5 para competidores sin una extremidad, Juan Carlos Cano se ubica en el puesto 14, detrás del también mexicano José Estrada.