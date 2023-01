En León no se fían de unos Pumas tocados por el tema Dani Alves

León, Guanajuato.- Más allá del horario, la altura y todos los problemas extra cancha que han vivido los Pumas en las más recientes horas con el tema Dani Alves, en el campamento esmeralda únicamente se ocupan de lo suyo y no tanto en la actualidad del rival.

“Nosotros vamos concentrados en sacar los tres puntos, es el primer juego de visita, así que muy enfocados en lo que vamos a hacer y con la ilusión de seguir sumando en este campeonato que apenas va iniciando”, manifestó el canterano leonés Fidel Ambriz.

De lo más complejo que tiene el elenco comandado por Rafa Puente del Río es que es “un equipo intenso, que corre mucho, independientemente de la hora o la altura, me parece que será un partido de mucha intensidad porque nosotros también manejamos esa cuestión y sin duda puede ser un encuentro muy atractivo”.

Por otra parte, Ambriz se dijo mucho más adaptado a su nueva posición, fungiendo ahora como líbero en una línea de cinco zagueros y compartiendo la central junto a los colombianos Stiven Barreiro y William Tesillo.

“Manejar las dos posiciones (contención y central) siempre es bueno para cualquier situación de cambio o expulsión, la idea es siempre estar preparado para donde nos toque y ahora me toca estar ahí, entonces lo que sea para apoyar al equipo, además ya es momento de consolidarme, ya tengo varios partidos en primera y todavía no he logrado nada, así que primero hay que consolidarse para después pensar en otras cosas”.

“ESTOY A LA ORDEN”: ANGULO

En días previos, el “domador” Nicolás Larcamón señaló que al “Canelo” Angulo aún le restaba más trabajo para lucir al parejo del grupo, situación que aceptó el mismo mediocampista procedente de las Chivas Rayadas del Guadalajara y quien espera sumar este domingo sus primeros minutos como verdiblanco en la visita a la UNAM.

“Si bien lo dijo el profesor voy mejorando, me he sentido mejor en los últimos días y espero seguir así, trabajando duro para ganarme la chance, aún no estoy al cien, pero ya estoy cerca y como lo dije, hay que trabajar para estar ahí. Vengo muy motivado y para los minutos que me necesiten ahí estoy a la orden porque mi mentalidad está en aportarle mi granito de arena al equipo”, aseveró el nacido en tierras culichis.