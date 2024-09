Rafael Márquez detecta áreas de oportunidad para el boxeo guanajuatense

León, Guanajuato.- Cuna de figuras del boxeo de antaño como los leoneses Rodolfo “Chango” Casanova y “Chucho” Castillo o el celayense, Germán Castillo, Guanajuato ha dado chispazos sobre el ring, aunque en la actualidad carece de un personaje que acapare los reflectores, así lo resalta Rafael Márquez, ex pugilista que subraya a la falta de compromiso de promotores y de los propios jóvenes como causas que limitan la formación de estrellas y campeones oriundos de la entidad.

En el ring

Entronizado al Salón de la Fama del Boxeo en 2023, el recordado Rafael Márquez visitó tierras leonesas para ser partícipe de la reciente función Boxeo de Gala XVI, evento organizado por Bajío Boxing Promotions y en el que se acartelaron boxeadores mexicanos para enfrentar a rivales de Estados Unidos, Colombia y Cuba.

Pese a los esfuerzos que se realizan para potenciar el pugilismo en la entidad con eventos locales, hace falta sumar esfuerzos para que se forje un guanajuatense que pueda inmortalizarse como campeón mundial en cualquier categoría. Otro cimiento es el compromiso del propio joven que busca hacer carrera sobre el encordado.

“Sin duda que hay mucho talento en todo el país y no se diga en Guanajuato, pero hay algo, han pasado cosas, o no se ha podido trabajar, no ha salido un muchacho que levante la mano por un título mundial”, subrayó Rafael Márquez.

“Los jóvenes pueden tener mucho, mucho talento, pero si no tienen disciplina, entonces no les va a servir de nada el talento. Esperemos que no se conformen con el buen talento que tengan, sino con la disciplina que vayan a generar y eso les va a abrir muchas puertas”, añadió el hermano de Juan Manuel “Dinamita” Márquez.

Para el expugilista con récord profesional de 41-9, 31 ko’s, también apunta como responsables a los propios promotores que no saben llevar la formación de sus propios atletas y a la vez se limitan con la falta de relaciones en el mismo gremio.

“Todo va junto con pegado, a lo mejor los promotores o no hacen el esfuerzo suficiente para llevar ese tipo de relaciones y relacionar a un buen prospecto para poderlo proyectar a futuras empresas mayores. No es agarrar chavos y ponerlos a pelear, hay que saber llevarlos, trabajarlos, que llamen la atención, eso tal vez está pasando”, subrayó Márquez Méndez.

En ese mismo son de los promotores, aplaudió los esfuerzos que realiza en Guanajuato, gente como el pugilista leonés, Michie “El Matador” Muñoz, cuyo evento más reciente, el Boxeo de Gala XVI, lo organizó en colaboración con la promotora estadounidense Spartan Boxing Promotions.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

En el ring

“No nada más se requiere de promotores que quieran sacar una función, en Guanajuato hay gente que se está preocupando por presentar una función de buena calidad, con peleadores internacionales y eso me llena de gusto porque motiva a los que les gusta el boxeo”, concluyó el ahora analista de boxeo para televisión.