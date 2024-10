Brillan amateurs ‘guanajuas’ en Supreme Fight Night

León, Guanajuato.- Una camada de peleadores guanajuatenses tuvo la oportunidad de mostrarse en la programación amateur que organizó la Liga Supreme Fight Night, en la que fue su primera fecha celebrada en tierras zapateras.

El programa denominado “Young Blood”, se integró por cuatro combates en los que participaron siete prospectos de Guanajuato y una participante de Aguascalientes, todos con miras a dar el salto al profesionalismo en el mediano plazo.

Encarnando la rivalidad deportiva que hay entre Irapuato y León, David ‘Pato Granados‘ Rangel, peleador de la ‘ciudad fresera’ se llevó por decisión dividida la victoria sobre Gabriel Moreno, esto en el peso mosca.

“Me sentí bien, me sentí completo, hice un gran trabajo, ganamos la primera pelea. Fue muy importante, porque no cualquiera está en un evento como este. Es importante llevarse el triunfo a Irapuato, yo venía para ganar. La verdad me siento agradecido por la invitación de participar en la cartelera de esta liga (Supreme Fight Night) que se hace por primera vez, espero no sea la última vez”, resaltó David Granados, atleta formado en Panthers MMA.

Por su parte, en el peso pluma, se tuvo una de las llaves más trepidantes al cruzarse Leonel ‘Pulpo’ Cruz ante Santiago ‘El Chino’ Ruiz, ambos nacidos en la ‘capital cuerera’ por lo que dividieron al público. Pese a su menor estatura, Ruiz triunfó vía decisión unánime.

“Me siento muy contento por el apoyo de mi familia, de mi equipo que estaban todos aquí, sentí mucho apoyo del público. Mi rival (Leo Cruz) me sacaba mucha altura, me ganaba por casi dos cabezas, tenía todo en mi contra, pero el trabajo duro se ve, yo había trabajado mucho y se obtuvo el resultado”, comentó Santiago Ruiz, quien entrena en la Academia Yudansha.

En los otros encuentros, Perla Mendoza, atleta del municipio de Pénjamo hizo valer su localía como guanajuatense y salió con el puño arriba en señal de triunfo ante Esthela Gutiérrez de Aguascalientes. Por su parte, aplicando una llave al cuello, el leonés Gael Gómez derrotó por sumisión al salmantino Jorge Rueda.