De dejar la UNAM a rifar su uniforme de Tokio: los sacrificios de Esmeralda Falcón por el boxeo

Cada uno de los golpes que tiró sobre Rebecca Nicoli llevaban un pedacito de su historia, no solamente porque se convirtió en la primera boxeadora mexicana que compitió en unos Juegos Olímpicos, sino por cada uno de los retos que Esmeralda Falcón tuvo que afrontar y vencer para estar presente en Tokio 2020.

La opinión pública dictaminó que fueron unos Juegos Olímpicos ‘desangelados’. Para la peleadora originaria de la Alcaldía Xochimilco resultaron “los más bonitos, porque fueron mis primeros Juegos”, aseguró en charla con ESTO.

Esmeralda Falcón combinaba la disciplina deportiva con la licenciatura en actuaría. Durante los años que realizó ambas actividades se levantó todos los días a las tres de la mañana. Eso en el mejor de los casos. Si no lograba concluir la tarea no dormía.

Trabaja a marchas forzadas para llegar en el mejor ritmo posible al Mundial. Foto: Oswaldo Figueroa | ESTO

“Llegaba cansada y mi entrenador me dejaba dormir 15 minutos en las colchonetas, si llegaba temprano hacía tarea y empezaba a entrenar. Terminaba a las 8 y ahí teníamos que juntar todos los entrenamientos”.

La escuela siempre le gustó y su excelencia académica la llevó a competir en las Olimpiadas del Conocimiento. Eso sí, su madre siempre le exigió culminar con la licenciatura, “la prioridad es la escuela”.

La púgil eligió la carrera de actuaría, sin embargo, los horarios de la Universidad Nacional Autónoma de México y el poco apoyo que existe en el país para los deportistas causó su baja. “La verdad me cuestioné mucho el porqué tiene más apoyo una embarazada que uno que es deportista. No lo dije, lo pensaba, pero siempre trataba de cumplir“.

Terminó por estudiar Educación Física en la ESEF con la esperanza de tener mayor ayuda para las competencias que tenía en puerta. No lo tuvo. Una licenciatura de cuatro años culminó en seis años y con Mención Honorífica.

Su volado de derecha es una de las armas letales de su repertorio. Foto: Oswaldo Figueroa | ESTO

“Cuando hice mi examen profesional tuve excelencia de trabajo, el año que estuve haciendo mi investigación me esmeré, di todo y entonces se vio en los resultados, obtuve la mención por excelencia de trabajo”, mencionó.

Todo el esfuerzo tuvo su cosecha con el título profesional y la plaza para Juegos Olímpicos, donde se enfrentó a la mejor rankeada del mundo, la italiana Rebecca Nicoli. Recordar le da a Esmeralda Falcón una sensación de emociones encontradas.

“Fue como un: las decisiones que tomaste fueron las adecuadas. Durante el proceso se van y llegan personas. Desafortunadamente perdí gente que no comprendía mi ritmo de vida, eran importantes para mí, pero no me sumaban para lograr mi sueño. Es difícil tomar esas decisiones de alejarte o dejarlas seguir, porque no es justo retenerlas a tu lado”, sentenció con la claridad de que esto fue apenas el inicio de su carrera en el olimpismo.

Se conmovió hasta las lágrimas al recordar lo duro de su recorrido. Foto: Oswaldo Figueroa | ESTO

Te entrego mi sueño: Esmeralda Falcón

El Mundial de Boxeo que se celebrará en La India es una parada obligada para que Esmeralda Falcón pueda refrendar su plaza olímpica, sin embargo, la falta de apoyos estuvo cerca de romper el sueño de participar en París 2024.

La púgil se vio en la necesidad de rifar el uniforme que utilizó en Tokio 2020. Las redes sociales difundieron el mensaje y un sinfín de personas se volcaron a apoyar a la peleadora. “Te puedo ayudar con 50, con 70, dijeron que no me iban a comprar el boleto porque era algo mío”.

Decidida a desprenderse de su posesión más valiosa, Esme escribió una carta para la persona que resultara ganadora del sorteo, la misma sería entregada en una caja tricolor y el uniforme que portó durante su combate en tierras niponas.

“Escribí una nota que decía: ‘te entrego una parte de mi sueño, cuídalo mucho. Espero que vivas una parte de lo que yo viví en los Juegos Olímpicos’. Decía que se llevaba una parte de mi sueño, pero también ponían un cimiento para mi siguiente evento. Cuando se va algo es porque viene una cosa mejor“, relató para el Diario de los Deportistas.

La peleadora está lista para los retos que se avecinan.Foto: Oswaldo Figueroa | ESTO

Más de 80 mil pesos fueron necesarios para costear el traslado y hospedaje en Asia, una cifra que parecía inalcanzable y que hizo pensar a Esmeralda Falcón que no podría cumplir con la búsqueda de sus segundos Juegos Olímpicos.

“Le pedí al presidente de boxeo que si iba alguien más en mi categoría y peso, era darme la oportunidad, porque a nivel nacional me gané ese lugar. Sólo quiero medallas para mi país, no tengo que ir yo a fuerza, pero si tengo disciplina y doy los resultados, me merezco ese lugar”.

La historia tuvo un final feliz. La búsqueda de ayuda para pagar el viaje a La India llegó hasta la persona adecuada, un héroe anónimo que puso la plata faltante para que la deportista vaya a la competencia más importante del año.

Recordó su molestia contra las jugadoras de Softbol

Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Esmeralda Falcón reveló que las jugadoras de la Selección de Softbol habían tirado a la basura sus uniformes, algo que le causó molestia debido a lo complicado que es ganárselo.

“Primero pensamos: ¿por qué a ellas sí les lavan? Luego supimos que era basura que las trabajadoras iban a tirar. A mí me dio mucho coraje. Nosotros, en el boxeo, para ganarnos los uniformes, tenemos que ser campeones nacionales, hacer eliminatorias y tener disciplina, porque si el profe ve que no lo eres, te tienes que evaluar. Hasta que cumples todo eso te dan tu uniforme”, aseguró en charla con ESTO.

“Entiendo que no es como que sea tu patria la que estás tirando a la basura, pero sí tus años de esfuerzo”, agregó.

Esme se ha caracterizado por decir lo que piensa y siente, por ello la catalogaron como alguien que quería hacer rivalidades con la gente de otras disciplinas, pero ella aclara que esa nunca fue la intención, respeta al equipo comandado por Stefanía Aradillas.

“Cuando lo hicimos público ese fue el descontento, muchos dijeron que queríamos hacer rivalidades entre deportistas. No fue eso, yo lo dije, yo no tengo nada contra las chicas, no las cuestioné como deportistas, hablé de un hecho que me molestó. Soy libre de expresarme, algo que me indignó. Felicité su trabajo como deportistas, es muy diferente el rol de alguien como deportista y de persona”, cerró.

