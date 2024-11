Desde la esquina, la leonesa Ivonne Durón escribe historia para el boxeo mexicano

León, Guanajuato.- El pugilismo mexicano se cubrió de gloria tras la medalla de oro que logró Valeria Amparán en el Mundial de Boxeo Juvenil de la IBA Budva 2024. Gesta cuyo mérito también se comparte con la entrenadora leonesa, Ivonne Durón, quien encabezó a la delegación tricolor.

Para la justa mundialista celebrada en la nación balcánica de Montenegro, la comitiva mexicana integró una veintena de boxeadores. A la cabeza del contingente acudió la coach Durón López, quien desde la esquina dio apoyo y consejo a los representantes tricolores en cada pelea.

“Me quedo muy satisfecha con la participación mexicana en el torneo mundial, la verdad que fue un torneo muy difícil porque participaron las grandes potencias del boxeo como Kazajistán, Uzbekistán, China, Rusia, Corea del Norte, Cuba, etc. La verdad que los muchachos dieron todo por tener un buen resultado, afortunadamente en el boxeo femenil se ve que hay un gran crecimiento con Valeria Amparán”, resaltó Ivonne Durón en charla para El Sol de León.

Justamente, sobre el ring, la representante más destacada fue la duranguense, Valeria Amparán, campeona en la división de Peso Mínimo 45-48 kg. Este logro enmarca el primer título mundial para México en un Mundial Juvenil de la Asociación Internacional de Boxeo.

“Con Valeria Amparán es la primera vez que se consigue un lugar de este tipo, una medalla de oro juvenil, además de haber conseguido la medalla de oro, quedó como la Mejor Peleadora de todo el torneo, entonces se trata de un logro muy importante para todos los mexicanos, es un paso grande para el boxeo femenil”, subrayó Durón López.

Estratega y analista desde la esquina añadió: “Para mí como entrenadora es un impulso, una cosa que ni me la creo, porque le ganamos a Kazajistán, Uzbekistán, a China, que son las tres potencias mundiales de boxeo. Para mí es una satisfacción muy grande, un gran orgullo haber podido estar en este evento tan importante”.

En el Mundial Juvenil de Budva 2024, Amparán Pizarro debutó con triunfo ante la húngara Talpas, luego dio cuenta sobre Weimei Zheng de China. Para las semifinales se impuso sobre Anel Abdadrassilova de Kazajistán y en la gran final venció a la uzbeka, Jasmin Tokhirova. Resaltar que otro medallista mexicano fue Juan Diego Flores con bronce en la división Welter.





La mejor

Para la entrenadora de MX Boxing, la designación como entrenadora nacional, junto a la aventura por el Viejo Continente, le deja mucho crecimiento.

“Esta experiencia me deja un gran aprendizaje, me permitió darme cuenta de que puedo hacer muchas cosas importantes, que tengo la capacidad como entrenadora y estratega, pude hacer un trabajo bueno. Considero que dejé el alma en cada pelea. Yo estoy agradecida con la gente que confío en mí, no me queda más que decir que estoy feliz, aún no me la creo. Lo más padre es que por fin se me reconoció como la mejor entrenadora de México, y estoy muy feliz por eso”, concluyó Ivonne Durón.

Tras su regreso a México, la entrenadora leonesa se mantiene en la esquina, ahora para dirigir a una nueva camada de atletas locales que están por iniciar su camino en busca de la clasificación a los Juegos Nacionales CONADE 2025, disciplina que le aportó a León cuatro bronces en la edición de 2024.