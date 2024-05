¡Chávez llegó pasado de peso!

León, Guanajuato. La moneda está en el aire y el reto está hecho, el boxeador leonés Michie Muñoz cumplió con el pesaje y primer careo ante Omar Chávez, rival que llegó pasado de peso. Pese a la falta del hijo de Julio César Chávez, el llamado ‘Matador’ no se echó para atrás y mantuvo el acuerdo para contender por el título Internacional de peso súper mediano del CMB.

A decir del propio peleador guanajuatense, el choque ante el llamado ‘Businessman’ quedó pactado a diez rounds, mismo que se disputa para este viernes en el Auditorio Municipal de Tijuana. En lo que respecta al pesaje, se dio cierta desazón luego de que Chávez dio sobre la báscula un peso de 80 kg, mientras Muñoz Zavala cumplió con los 76.1 kg.

“No está bien, son varios kilos de diferencia y la división que quedamos es 76, más un kilo de tolerancia, anoche me mencionaron que todavía tenían problemas con el peso, pero no con casi 6 kilos de problema, pero la pelea va, uno no viaja hasta acá para nada, vamos a darle a lo que venga", resaltó Michie Muñoz en charla para Noticias Vespertinas.

Ante la diferencia de peso, el llamado ‘Matador’ Zavala advierte que: "El muchacho (Omar Chávez) no está acostumbrado a ir a bajar el peso, pero hablando boxísticamente, nos afecta muchísimo. En los primeros rounds la pegada va a estar muy pesada, pero también me deja saber a mí que él no ha de venir en las mejores condiciones".

Sin titubeos ante la oportunidad de hacerse de su primera faja internacional, el boxeador de 43 años prevé un inicio fuerte, sabe que Omar buscará lucir en este evento organizado por Chávez Promotions, nuevo proyecto que emprende el histórico Julio César Chávez.

"Es aguantar la tormenta dos o tres rounds y si aguantamos la tormenta creo que ya vendría lo nuestro, meter presión y hacer nosotros lo mejor que se pueda, pero creo que si nos beneficia de cierta manera que llegue con algunos kilitos arriba, porque yo si vengo en condición", concluyó Muñoz.

Para la batalla de este viernes, Michie Muñoz acude con récord de 28-18-1, 19 kos. Por su parte, Omar Chávez tiene cifras de 40-8-1, 27 kos.