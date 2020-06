En el aire la permanencia de Ismael Sosa con el León

Ismael Sosa desea mantenerse en León, aunque por el momento ha dejado botando la pelota en la cancha de la directiva.

Y es que dicen por ahí que el que quiera azul celeste que le cueste y en ese sentido, “El Chuco” espera una mejor propuesta económica por parte de La Fiera, sin embargo, la situación luce complicada por todo lo que ha venido arrastrando la pandemia, aunado a que también esta por resolverse el tema de Joel Campbell.

“Los jugadores que te dan cosas importantes no son baratos y también por ahí en su momento, si quieres una plantilla rica, si quieres una plantilla que pueda pelear cosas importantes, alguno tiene que jugársela. En mi caso ya no soy jugador del León, en esta semana veremos si continuo o no y así es el futbol, cuando uno quiere lograr cosas es importante mantener el plantel, no cambiar mucho y mantener la base”, señaló el atacante argentino en entrevista para Fox Sports.

Luego de ir a la baja en su último torneo con Tigres y posteriormente no alcanzar la regularidad con Pachuca, llegar a tierras cuereras le significó al argentino una oportunidad de revancha. En dos campañas como verdiblanco, Sosa disputó 26 encuentros, 20 de estos como titular y marcó 10 anotaciones.

“En León me sentí muy cómodo, Nacho (Ambriz) me dio la posibilidad de jugar, por lapsos del torneo pasado me sentí muy bien, volví a agarrar confianza, volví a hacer goles, me sentí importante y me gusta mucho estar en León, tiene una buena afición, la plaza es muy buena porque a la gente le gusta mucho el futbol y yo me siento cómodo, pero hay que esperar que se decide en la semana”, precisó el también ex jugador de Pumas.

Por lo pronto, Ismael Sosa ya reportó con Pachuca, dueño de su carta y en donde se desconoce si puede entrar en los planes de Paulo Pezzolano, timonel de los Tuzos.

En números