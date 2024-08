En Debate | ¿Apoyo a atletas?

ANA GABRIELA GUEVARA, directora de Conade

“Yo veo un balance muy positivo, se lograron importantes resultados, son medallas que le dan una visión y una óptica distinta al trabajo y agregación, se empató el resultado de Río 2016, superamos el de Tokio 2020 y lamentablemente no se lograron los metales. Nos quedamos muy cortos, hubo preseas que se fueron cayendo en el camino […] se nos escaparon las de clavados, las de tiro con arco, en pentatlón moderno, se nos fue en taekwondo, se quedaron muchas medallas en el camino que no solamente era tener nueve, pudimos haber tenido muchas otras medallas. Lo que falta es una visión de preparación mucho más ambiciosa, que de verdad se la crean, que estén metidos en la competencia”.

MARÍA JOSÉ ALCALÁ, titular del Comité Olímpico Mexicano

“Destaco la falta de apoyo económico de la Conade a deportistas, sobre todo los relacionados con deportes acuáticos, por lo que Guevara no tendría derecho de criticar los esfuerzos de los atletas. Cuando tú señalas cosas innecesarias o señalas a los atletas de que dicen que ‘se perdieron tantas medallas’... No puedes perder lo que no construiste para que ellos llegaran con mucha más facilidad a París y (…) prefieres apoyar a alguien que está señalado de corrupción en lugar de tus atletas, ¿qué más puedo decir?”.

MARCO VERDE, boxeador olímpico

“Niego falta de apoyo. Fue algo que yo nunca dije, mi familia tampoco. Conade me apoyó en varios torneos a lo largo de este camino, gracias. Siempre en comunicación directa con Conade”.

RAMÓN GARRIDO, badmintonista olímpico

“Sin duda (la cantidad que invertí) sobrepasa los 4,5 millones de pesos. Ya he dicho lo que tenía que decir, esto no es un ataque directo contra Ana (Guevara), ni contra CONADE, simplemente es la realidad del deporte mexicano. Si ellos ya pagaron a la Federación y la Federación no paga, yo no lo sé. La verdad yo no quiero entrar en esos detalles. Sí pediría que se investigara un poco más sobre los distintos deportes que hay en México porque no todos se pueden regir bajo la misma línea”.

ALEJANDRA ORTEGA, marchista olímpica.

"Es un poco de frustración y al mismo tiempo enojo, porque una persona de esa talla mundial que fue medallista también olímpica y que no tenga esa empatía con nosotros los deportistas que estamos en ese proceso, creo que sí es una tristeza para nosotros y pues para mí en lo personal mucho enojo, me molesta ese tipo de declaraciones que hace, porque más que alentarnos pues si menosprecia el trabajo que estamos haciendo".

LUIS JIMÉNEZ, abogado de atletas

“Tenemos más de 60 demandas contra la Conade en diferentes disciplinas. Es absurda la excusa de la Conade, dirigida por Ana Guevara, para no restituir las becas y apoyos deportivos. Hay varios casos de atletas de otras especialidades que, a pesar de que su federación fue desconocida por la autoridad, siguieron recibiendo los apoyos. Además, apuntó que la verdadera razón tiene que ver con una venganza por denunciar presiones para, en su momento, respaldar al expresidente Kiril Todorov.”