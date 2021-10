"El Puma" Gigliotti no se espanta por la mala racha de La Fiera

Por seis fechas sin ganar y tres juegos sin marcar, Emmanuel Gigliotti ni entra en dramas, al contrario, reconoció que León tiene los recursos necesarios para enderezar el rumbo y pelear por la clasificación a la liguilla.

“A nadie le pone contento que en seis jornadas el equipo no pueda sumar de a tres, en el último juego (Atlético de San Luis) el gol no era fuera de lugar, el partido era para nosotros y en otros duelos lo hicimos bien, quizás merecimos un poquito más de suerte, el que se nos escapa con Tigres, pero a veces es bueno tener estas sacudidas para acabar mejor y llegar bien a lo que realmente importa que es la liguilla”, manifestó el argentino.

Y con respecto a la sequía ofensiva, donde los atacantes nominales apenas suman tres anotaciones, dos de Víctor Dávila y uno del propio “Puma”, mientras que Santiago Ormeño aún no se estrena con la playera esmeralda en partido de liga, el ex del Toluca señaló que lo pondría más en alerta el hecho de no tener generación hacia el frente.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

En el ring Triunfan leoneses en Copa Gobernador de boxeo

“Como delantero uno siempre quiere hacer goles, pero me preocuparía más el no tener las chances para mínimo errarlas, si las tienes una debes meter, pero a todos nos pasa, al mismo Santiago, por ahí Víctor que tiene otras características, por eso debemos trabajar más, quizás falta un poquito de conexión entre los delanteros o que el resto del equipo se anime más, pero tiempo hay y León tiene jugadores con mucha calidad e intensidad”.

De los abucheos en los más recientes partidos en el Nou Camp, Gigliotti comentó que “eso es parte del futbol, un día te quieren, otro no, cuando no juegas se te extraña, cuando estas piden que salgas, pero con mi actitud y entrega dentro del campo estoy tranquilo”.

El que nada debe, nada teme

Emmanuel Gigliotti tuvo poco o nada que decir en relación a la investigación que en Argentina se abrió sobre el representante Uriel Pérez, involucrado en lavado de dinero en los traspasos de varios futbolistas pamperos a la Liga MX y en donde figura la operación que en 2019 llevó al “Puma” de Independiente de Avellaneda al Toluca.

“He escuchado de eso por las noticias, pero ni preocupado estoy, sinceramente no hay nada”, aseveró el delantero de 34 años.

En números