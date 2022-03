“El Misionero” Castillo ve luz al final del túnel en Monterrey

León, Guanajuato.-- El puntito sacado en cancha de La Fiera es un indicio de que Monterrey aún puede pelear en el torneo, así lo consideró su técnico interino Hugo “El Misionero” Castillo.

“El equipo buscó por todos los medios, se encontró con un partido parejo, tuvimos dos juagadas claras al final y no se pudo conseguir. Los momentos son importantes y estamos trabajando para llegar al nivel que se llegó a mostrar, pero hemos enseñado una buena cara, aunque si falta contundencia y más trabajo”, manifestó.

Para el oriundo de Misiones, Argentina, el bajón que actualmente presenta Rayados “es algo normal en el futbol, ahorita nos toca a nosotros y estamos enfocados en revertir todo esto, pero la cara de Monterrey ante León fue mucho mejor y eso nos deja tranquilos”.

En este mismo sentido, Castillo pidió no buscar culpables, sobre todo después de la pena máxima que se perdió Luis Romo, en un cobro donde quedó de manifiesto la falta de confianza que no solo acarrea el ex de Cruz Azul, sino la mayoría del elenco regio.

“Romo la patea así porque siempre lo hace así, ahora le tocó fallar y ni modo, son cosas del futbol, pero acá lo importante es no entregarse, hay que seguir y lo bonito del futbol es que siempre da revanchas”.

Hugo Norberto se dijo al margen de la decisión que llegue a tomar la directiva, esto en relación al la llegada de un nuevo estratega, siendo Víctor Manuel Vucetich la opción más adelantada.

“Nosotros nos seguiremos presentando a entrenar, lo del entrenador nuevo es algo que no nos compete y solo la directiva es quien puede dar información”, aseveró.