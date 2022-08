“El Grande” Martínez toma con mesura el despertar de Las Fieras

León, Guanajuato.- Las esmeraldas retornaron a la senda del triunfo, lo hicieron en casa y de paso volvieron a meterse a la lucha por un puesto en la liguilla, sin embargo, su entrenador Adrián Martínez lo toma con bastante mesura.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Estamos ahí, no echamos las campanas al vuelo, no hemos ganado absolutamente nada y les he dicho a las jugadoras que este triunfo contra Mazatlán era lo justo después de haber salido con las manos vacías en los últimos juegos, así que el equipo deberá seguir peleando y sin bajar los brazos en lo que resta de la campaña”, dijo “El Grande”.

Haber vuelto a sumar de a tres en la “guarida” después de cinco meses “me parece que descomprime un poco la presión que había de ganar en casa, esperemos que baje un poquito la ansiedad con la que de repente hemos jugado, la sensación ahora es que el equipo está tomando una idea y dándole forma al juego, entonces parecería que tiene buen rumbo por el accionar que se viene mostrando”.

Deportes María Dolores encabeza Liga Comercial

Pero Las Fieras aún tienen mucho que afinar de cara a partidos de mayor exigencia y el tema de la contundencia es algo que al “domador” no lo tiene tan tranquilo, aunque si convencido de que ha habido un avance con respecto al semestre anterior, donde la escuadra panza verde careció de volumen futbolístico de medio campo hacia adelante.

“El torneo pasado el equipo no generaba, ahora es al contrario, tenemos jugadoras de mucha hambre y por eso es que tienen esas oportunidades, me preocuparía si no llegaran esas opciones, a final de cuentas las que acaban convirtiendo con Mazatlán son las tres que están en punta. Este juego ofensivo nos está llenando de mucha confianza y claro que me gustaría que se convirtiera más, pero vamos bien, el equipo genera y eso es algo muy importante si recordamos lo que nos pasó a inicios de año”.

Ahora, León tiene en la mira a las Bravas de Juárez, rival al que visitarán este domingo y que viene de quitarle el invicto nada más y nada menos que a las campeonas Chivas, por lo que el choque en la frontera no será tan sencillo como en otras ocasiones.

En Números

3 Victorias las que registran Las Fieras en el Apertura 2022

11 Puntos ha sumado el cuadro verdiblanco luego de nueve fechas

6 Triunfos para Adrián Martínez en torneo y medio con el León Femenil