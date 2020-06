Eduardo Rodríguez aún sueña con los Juegos Olímpicos de Tokio

Para el semifondista guanajuatense Eduardo Rodríguez, el sueño llamado Juegos Olímpicos de Tokio aún está al alcance.

La pandemia y el aplazamiento de la justa para el siguiente año acabó por beneficiarle al originario del municipio de Irapuato, quien pese a tener buenas marcas en sus respectivas pruebas, la realidad es que el boleto olímpico lucía difícil de conseguir si es que todo hubiera permanecido en sus fechas originales.

“Con todo esto tendré más tiempo de preparación, me visualizó en Juegos Olímpicos y en los 5 mil metros la marca que están pidiendo es de 13 minutos y 15 segundos, yo ando en 13:30, podría estar adentro por posición en el ranking mundial, pero prefiero asegurar la marca y vamos por ella con más exigencia y disciplina”, apuntó Rodríguez Garibaldi.

El multimedallista del Nacional Juvenil y presea de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 celebrados en Barranquilla, Colombia, recién ha vuelto a sus entrenamientos en pista, aunque para ello se ha trasladado a Encarnación de Diaz, esto en el vecino estado de Jalisco y es que por el momento todos los espacios deportivos en Guanajuato permanecen cerrados debido a la contingencia sanitaria.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Continuará León con la pretemporada en casa

“Comenzamos de nuevo a entrenar en grupo, seguimos con la preparación y es una gran sensación estar de nuevo en la pista, te motiva, así que hay que buscar esas marcas, este año pude correr algunos encuentros antes del encierro, me he sentido bien y estoy con el profesor Enrique Hernández que me ha ayudado bastante”.

Lalo corre las distancias de 5 mil, 1,500 y 800 metros planos, donde posee registros de 13:57 minutos, 3:40 y 1:48, respectivamente. Recordar que la plata en los JCC la obtuvo en los 1,500 metros con un tiempo de 3:56.70 minutos, sólo por detrás del duranguense Fernando Martínez.