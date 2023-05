Edgar Rivera quiere “saltar” al podio de San Salvador 2023

Tras ratificar su clasificación a Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, el saltador de altura Edgar Rivera se dice ilusionado por entrar de lleno en un nuevo ciclo olímpico, su ilusión es hacerse de un lugar en el podio centroamericano y perfilarse a los grandes eventos internacionales como el Mundial de Atletismo y los Panamericanos de Santiago 2023.

El deportista de origen sonorense ratificó su lugar entre la delegación mexicana de atletismo que acudirá a la justa regional luego de obtener el segundo lugar en la prueba de salto de altura durante su participación en el Encuentro Selectivo de Atletismo que la Federación de Asociaciones de Atletismo celebró en León.

“Se logró el objetivo que era asistir a este evento y terminar entre puesto uno o dos, así pasó, fue una prueba que había que cumplir ya había dado marca a Centros, pero debía cumplir con los criterios que estableció Federación. Me da mucha alegría, estoy emocionado porque se viene un gran año”, comentó Edgar Rivera en charla para El Sol de León.

Justamente en lo que fue el selectivo que se dio tierras leonesas, Rivera quedó en segundo lugar con un salto de 2.20 metros, el primer puesto fue para el queretano Erick Josué Rodríguez que alcanzó en salto de desempate una altura de 2.25 metros. Ambos atletas ratificaron su clasificación a San Salvador 2023 ya que en anteriores eventos superaron la marca mínima requerida por Centro Caribe Sports que era de 2.24 m. A León, Rivera llegó con 2.27 m y Rodríguez con 2.28 m.

“En Centroamericanos tengo una espinita pendiente que es ganar medalla, es mi ilusión, para San Salvador 2023 me siento en un gran nivel, he trabajado mucho junto a mi entrenador Julio Prado, no pienso en otra cosa que no sea subir al podio”, agregó el saltador mexicano.

Entre su experiencia previa está una sola participación en el certamen centroamericano siendo Veracruz 2014, edición en la que fue cuarto lugar.

VA POR TODO

Siendo 2023 un año en el atípicamente se celebran Centroamericanos y Panamericanos, al calendario internacional también se presenta el Campeonato Mundial de Atletismo a celebrarse en Budapest, competencias para las que Rivera Morales piensa acudir.

“En el calendario internacional también está el Mundial (Budapest 2023) al que casi estoy dentro por ranking, pero seguimos trabajando. Luego están los Panamericanos, ahí por su puesto que también quiero acudir, voy por todo porque estoy en mi último ciclo olímpico, o todavía no sé, tendré que analizarlo”, ahondó el saltador de 32 años.

Edgar, presume en su trayectoria deportiva la participación en dos Juegos Olímpicos, en Río 2016 finalizó en la posición 18 con 2.17 m y para Tokio 2020 logró marcó 2.21m que lo acomodó en la casilla 19, en ambas ediciones quedó fuera de la final.

TEMPORADA 2023

En lo que respecta a la temporada 2023, Rivera inició participó este viernes en la primera fecha de la Liga Diamante que se desarrolló en Doha, Catar. El representante mexicano concluyó en la sexta casilla con 2.18 metros. Por su parte, el podio se repartió entre JuVaughn Harrison de Estados Unidos (2.32), seguido por el surcoreano Sanghyeok Woo (2.27), mientras el campeón olímpico de Tokio Mutaz Essa Barshim se quedó con el bronce (2.24).