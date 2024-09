Donovan Carrillo se alista para clasificarse a sus segundos Olímpicos de Invierno

León, Guanajuato.- De visita por unos días en el terruño, el patinador y representante guanajuatense, Donovan Carrillo, se dijo renovado y motivado de cara a la parte medular del ciclo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que se llevarán a cabo en Milán-Cortina d´Ampezzo en Italia.

Carrillo Suazo desea estar en su segunda justa olímpica, recordando que en 2022 hizo historia en la edición celebrada en Beijing, China, siendo el primer mexicano en la historia en haber accedido al programa corto. Así que, para cumplir con el cometido, el forjado en la pista del Ice Center de León se encuentra perfeccionando una nueva rutina que ya presentó semanas atrás en el Campeonato Asiático y que de inmediato le redituó al colarse en el sexto casillero con un total de 204.42 unidades.

De su retorno a suelo azteca, Donovan manifestó que “contento de poder volver a competir en México, me motiva mucho, estar probando mis programas me ayuda a tener un panorama más claro de las cosas que puedo ir implementando a lo largo de la temporada y el objetivo es hacerlo cada vez mejor. Me quedo con un gran sabor de boca por como me han recibido, de lo que se ha hecho y del camino que estoy tomando”.

En relación a un nuevo performance aderezado por “La Bikina” de Luis Miguel y detallado por su entrenador y coreógrafo, el canadiense Myke Gillman, comentó que “el mayor cambio ha sido con los giros, los molinetes, estamos todavía haciendo ajustes para buscar más puntos en estos elementos, vamos bien, estamos en un 95 por ciento, pero todavía hay un área de mejora y a lo largo de estos meses vamos a ir puliendo esos detalles para llegar de la mejor manera a las competencias que tenemos por delante”.

Dentro de la charla que tuvo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el oriundo de Zapopan, Jalisco, pero “guanajua” por convicción, precisó que sus actuales rutinas “desde hace varios años que las quería hacer, con el equipo de la Ice Academy de Montreal las propusimos, hemos metido algo de baile de salón y ellos están especializados en la danza del patinaje y es algo que me desafía en la parte técnica”.

Para la siguiente semana, Carrillo competirá en los Estados Unidos y cerrará el 2024 en Alemania, mientras que el primer trimestre de 2025 resultará clave con el Campeonato Cuatro Continentes del 4 al 9 de febrero en Seúl, Corea y el Mundial de la especialidad a efectuarse del 25 al 30 de marzo en Boston.