Donovan Carrillo conquista Mundial de Patinaje al ritmo de Pedro Infante

Donovan Carrillo alcanzó el mejor registro personal al cosechar 152.48 puntos en el programa libre dentro del Mundial de Patinaje Artístico que se realizó en Montreal, Canadá.

Carrillo finalizó en el sitio 15 de la clasificación para confirmarse como el mejor atleta mexicano en esta disciplina.

Donovan, en el programa corto, cosechó 80.19 que le permitió avanzar a la final de la competencia en la que participaron 40 deportistas y sólo 24 avanzaron a la etapa decisiva.

Deportes Donovan Carrillo y su rutina con música de Carlos Santana en los JO compiten por un premio

Lo hizo bajo el ritmo de Bésame mucho de Pedro Infante y tuvo una alta puntuación pese a que cometió un error en la rutina. La mejor marca que había conseguido en un programa corto fue en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 con 79.69 unidades.

Programa libre de Donovan Carrillo🇲🇽 en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico #Montreal2024 pic.twitter.com/NAak0qo1TC — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 24, 2024

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Mientras que en la rutina larga, sumó 152.48 para totalizar 232.67 puntos y hacer el mejor registro de su carrera deportiva.

También puedes leer: México se retira de la carrera por albergar los Juegos Olímpicos 2036

Deportes ¿Dejará la música? Snoop Dogg será comentarista en los Olímpicos de París 2024 “Esta es la competencia que más he disfrutado en mi vida y quiero conservar este sentimiento en mi corazón para siempre. Quiero agradecer mucho a todo el público que me apoyó en las gradas, me esforzaré mucho más en los próximos años y ya quiero ver lo que tengo enfrente de mi camino”, señaló Donovan en zona mixta para Golden Skate.

“Después de la lesión estoy más hambriento de victoria, solo quiero mejorar más y por eso es que me mudé a Canadá. Estoy muy agradecido con mis coaches que, más que eso, son mentores de vida”, agregó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con la participación en este evento, Donovan concluye la temporada 2023-2024. Iniciará su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollarán en Milán-Cortina en 2026.





Nota publicada en ESTO