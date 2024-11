Donovan Carrillo comparte triunfos y experiencias con titular de la CONADE

León, Guanajuato.- El año se ha extinguido para el patinador y representante guanajuatense, Donovan Carrillo, quien volvió a casa para tomar unos días de descanso y comenzar a preparar la que será su vuelta al hielo rumbo al proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 a efectuarse en Milán-Cortina d´Ampezzo en Italia.

Con una sonrisa de oreja a oreja, no solo por haber estado de cumpleaños días atrás, sino por haber accedido al podio con una nueva medalla de plata en el Trofeo NRW en Dortmund, Alemania, Carrillo Suazo se presentó a una importante cita en la capital de la nación, donde charló de sus objetivos y planes de entrenamiento con el exclavadista Rommel Pacheco, ahora director general de la CONADE, reunión a la que igualmente se integró la patinadora regiomontana Andrea Montesinos.

“Obtener una presea de plata y más el día de mi cumpleaños fue un logro muy especial y que disfruté bastante, fue bonito, porque a pesar de que sabía que era mi cumpleaños y había muchas emociones, siempre traté de estar enfocado, de dar lo mejor de mí y disfrutar la competencia y todo fue como una grata recompensa”, comentó Donovan en charla con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Durante el evento llevado a cabo en suelo germano, el también olímpico en Beijing 2022 tuvo la oportunidad de seguir perfeccionando una nueva rutina en su programa libre, en la cual ha integrado una selección musical del “Sol de México”, Luis Miguel y cuya coreografía corrió a cargo del entrenador canadiense Myke Gillman, con quien Donovan Carrillo ha estado trabajando el más reciente año y medio en el país de la hoja de maple.

“En esta competencia en Alemania me sentí bastante bien, tranquilo, muy relajado, ya había tenido la oportunidad de competir en el NWR del año anterior y al igual que este año conseguí la plata, entonces es una pista que me gusta mucho, me fascina el ambiente de competencia que hay ahí y claramente familiarizado con todo lo que estaba viviendo en esos momentos”, añadió Carrillo.

Para el primer trimestre de 2025, Donovan tendrá agenda llena ya que en enero regresará a territorio teutón para incursionar en el Abierto de Bavaria y posteriormente vendrá el Campeonato de los Cuatro Continentes del 4 al 9 de febrero en Seúl, Corea del Sur, al igual que el Mundial de la especialidad del 25 al 30 de marzo en Boston, Massachusetts.