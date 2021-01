Disgusta a Ambriz empate en casa

León, Guanajuato; 18 de enero del 2021.- Aunque no es momento para encender las alarmas, al estratega Ambriz le desagradó dejar ir el triunfo en casa, el empate a ceros es una llamada de atención ya que León suma dos juegos sin marcar gol.

Ambriz Espinoza reconoce que el principal lastre de su equipo es la condición, misma que volvió a ser factor para no jugar a un máximo nivel ante los Tuzos.

“Se notó la ventaja que nos tenían en lo físico, sabía que las dos o tres primeras fechas nos iba a costar en lo físico, pero el equipo se vio bien, ellos en la primera mitad tuvieron oportunidad de gol, pero no concretaron, después nosotros, pero valoro el esfuerzo del equipo, no perdimos en casa, no me siento contento porque me hubiera gustado sacar los tres puntos”, reconoció Ambriz.

Pese a la falta de gol luego de 180 minutos, el técnico felino no se asusta pues su equipo viene mejorando por lo que está próximo a retomar su mejor rendimiento ya que trabaja con su escuadra en sesiones dobles.

“Estamos ocupados en la parte física, hemos venido trabajando días dobles, llevamos 180 minutos sin meter gol, pero tampoco es cortar las venas, el equipo viene jugando mejor”, añadió el estratega mexicano.

Sobre los Rayados de Monterrey, rival de La Fiera para la tercera fecha, resaltó que primero se debe cuidar la salud ya que la institución regia presentó múltiples casos de contagios por Covid-19.

“Se puede cambiar el partido para el martes, sigue estando complicando, hay que seguirnos cuidando, ya se tomará la medida si jugamos el sábado o martes, nosotros estamos preparados, primero está la salud y hay que respetar lo que diga el club Monterrey”, finalizó Nacho Ambriz.

Justamente, Nacho Ambriz sabe lo que es padecer el Covid.19 ya que previo al inicio del torneo resultó contagiado e incluso tuvo que ser hospitalizado por complicaciones en su salud.