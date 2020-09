Disfruta Pedro Aquino de su mejor versión con León

León, Guanajuato; 30 de septiembre del 2020.- Pedro Aquino se ha olvidado de las lesiones y ahora es uno de los titulares indiscutidos con La Fiera.

El nivel del peruano ha aumentado considerablemente en los últimos meses y prueba de ello es su más reciente llamado al seleccionado inca para encarar las primeras dos fechas de las eliminatorias mundialistas en Sudamérica, donde la escuadra dirigida por “El Tigre” Ricardo Gareca se estará midiendo a Paraguay y Brasil.

“Las lesiones ya están enterradas, están en tiempo pasado, vivo el presente, pero enfocado primero en lo que será el partido del viernes con León”, manifestó el contención.

Con un Aquino más regular, las críticas han cesado, aunque también estas “son bien recibidas, mucha gente puede hablar, criticar, pero pienso que siempre he estado en este nivel, por algo vine a México, por algo estoy en León, por algo soy convocado a mi selección y a lo mejor las lesiones me hicieron retroceder un poco, no fueron lesiones fáciles, pero eso está en el pasado y lo importante es que el equipo va bien y tengo continuidad”.

Pedro es otro de los que finalizan contrato a mediados del siguiente año, sin embargo, el tema de la renovación es algo que no le roba el sueño, pese a que la directiva recién ha resuelto las extensiones del “Chapo” Montes, Andrés Mosquera y William Tesillo.

“Esas cosas la verdad que se las dejo a mi representante, mi meta ahorita es salir campeón con León. No sé si Jesús (Martínez Murguía) ya se haya acercado con mi representante”.

BIENVENIDO SEA “ORMEDEUS”

Mucho se habló de un posible llamado de Santiago Ormeño, atacante del Puebla, al seleccionado peruano, mismo que a final de cuentas no llegó y Pedro Aquino, mundialista en Rusia 2018, dejó en claro que ponerse la blanquirroja amerita talento y trabajo.

“No tengo el placer de conocer a Ormeño, no veo mucho futbol, no he visto a Puebla, pero si tiene la oportunidad de llegar a la selección las puertas están abiertas, así lo dijo el entrenador Gareca y uno cuando viste los colores de su país es para jugar a muerte, así lo siento yo, pero muchos hablan que es un gran jugador”, apuntó el futbolista esmeralda.

En Números…

5 Torneos los de Pedro Aquino con la escuadra esmeralda

41 Juegos de liga los que el peruano ha disputado con el Club León

663 Minutos suma el mediocampista en el actual Guard1anes 2020