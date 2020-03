Disfruta Kocher su primera victoria en el PGA Korn Ferry Tour

León, Guanajuato.- Antes de la ronda final, David Kocher no figuraba en el radar para ganar El Bosque México Championship, del PGA Korn Ferry Tour.

“Ha sido una semana increíble, jugué bastante bien, tranquilo, cuatro rondas muy sólidas y vamos bien, estamos mejorando torneo tras torneo y se siente muy bien ganar, es una gran experiencia el haber estado acá, el campo, los fans, todo fue grandioso”, apuntó Kocher.

Disputar el hoyo de desempate ante el francés Paul Barjon y su coterráneo Chad Ramey, no fue algo sencillo, representó cierta presión, “los dos son grandes jugadores, pero en esto trato de no ver lo que los demás compañeros hacen, me enfocó en mi juego, trato de estar concentrado y si intercambio alguna idea sólo es con mi caddie, que es lo que hice ahora”.

“Cuando los dos no se colocaron en green después del approach, sentí que la victoria estaba cerca pero sólo eso, después fue seguir igual, mentalizado y sin dejarme envolver por el ambiente externo, suena raro decirlo pero en todos los pares 5 del campo la verdad que me sentí bien, fueron de mis mejores hoyos”, agregó el nacido en Nueva Jersey.

De seis eventos en la temporada, el egresado de la Universidad de Maryland sólo falló el corte del Great Abaco Classic en Bahamas, luego obtuvo un par de Top 50, fue cuarto en el Suncoast Classic y con su victoria en León, ahora se mete entre los líderes del ranking.

“Quedan muchos torneos en el año, veremos que sucede, pero es un paso importante para irnos pronto al PGA Tour”, agregó David, quien en 2018 fue su primer año como profesional.

En Números…

1 Victoria para David Kocher en el PGA Korn Ferry Tour

276 golpes del estadounidense para ganar El Bosque México Championship

5 Birdies de Kocher en la ronda cuatro del sexto torneo de la temporada