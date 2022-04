Discreto test de Rafa Villagómez en la FIA Fórmula 3

Pese a ser uno de los que más giros realizó, el piloto leonés Rafael Villagómez no pudo meterse entre los mejores tiempos de los test que la FIA Fórmula 3 llevó a cabo en el circuito de Jerez de la Frontera en España.

Al igual que el resto de la parrilla, Villagómez batalló para encontrar un óptimo rendimiento sobre una pista mojada durante las sesiones matutinas y luego seca por la tarde, aunque por algunos momentos de las jornadas vespertinas también se presentaron ligeras lloviznas que obligaron a tener que prescindir de los neumáticos slick.

Deportes Abejas emprenderá el vuelo en la nueva LNBP Femenil

En el primer ensayo, Rafa ocupó el vigésimo cuarto quinto con una vuelta rápida de 1:41.941, solo bajando los registros de los italianos Federico Malvestiti y Enzo Trulli que fueron de 1:42.011 y 1:42.736, respectivamente, así como el 1:42.045 de su coequipero, el británico Recce Ushijima. El mejor crono lo hizo el inglés Oliver Bearman con 1:33.009.

Mientras tanto, la última práctica dejó vigésimo cuarto al integrante del equipo holandés Van Amersfoort Racing, integrando un paquete de 16 autos que no consiguieron romper la barrera del minuto con 30 segundos. Villagómez estuvo 1.309 por arriba del registro más destacado que fue el del monegasco Arthur Leclerc, piloto del PREMA Racing y hermano de Charles Leclerc, quien forma parte de escudería Ferrari en el gran circo.

TODAY'S TIMES ⏱



Who are you hoping to see on top tomorrow? 🤨#F3 #F3Testing pic.twitter.com/xEMEOurdAG — Formula 3 (@FIAFormula3) April 5, 2022

Tanto el VAR, al igual que el guanajuatense, deberán trabajar horas extras si es que desean acceder a zona de puntos en la segunda fecha del calendario que será del 21 al 23 de abril en el trazado de Imola, Italia. Cabe recordar que Rafa Villagómez logró trepar hasta la doceava plaza en la carrera Feature de la ronda inaugural que se desarrolló en Bahréin, en lo que hasta ahora ha sido su resultado más importante en el serial.

🚨 DAY 2 CLASSIFICATION 🚨



Who's impressed ya? 🤔#F3 #F3Testing pic.twitter.com/ZNAUhUenAx — Formula 3 (@FIAFormula3) April 6, 2022

FIA Fórmula 3 Test (Jerez de la Frontera, España)

Jornada 1

Piloto Equipo Tiempo 1 Oliver Bearman (GBR) PREMA Racing 01:33.0 2 Josep Martí (ESP) Campos Racing 0.657 3 Zane Maloney (BAR) Trident 0.727 4 Victor Martins (FRA) ART Grand Prix 0.742 5 Arthur Leclerc (MCO) PREMA Racing 0.989 25 Rafael Villagómez (MEX) Van Amersfoort Racing 8.932

Jornada 2