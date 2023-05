Discreta actuación de “Artie” Flores en segunda fecha de la F4 NACAM

Querétaro, Querétaro.- La segunda fecha de la Fórmula 4 NACAM que se llevó a cabo en el Autódromo Ecocentro de Querétaro le arrojó discretos resultados al piloto leonés Arturo Flores, quien se quedó muy cerca de subir al podio en la tercera carrera.

A lo largo del fin de semana, el integrante del equipo RAM Racing fue de menos a más e incluso en esa última manga tuvo la oportunidad de largar en la tercera posición. El comienzo resultó lento; de hecho, “Artie” cayó hasta el quinto casillero, pero luego aprovechó el abandono de Diego de la Torre para escalar un peldaño. Al igual que el resto de la parrilla, Flores sufrió con la degradación de los neumáticos, esto ante la alta temperatura que se registró sobre el asfaltado.

El exintegrante de la F4 estadounidense cerraría cuarto con una diferencia de 11.845 segundos en relación al ganador de la bandera a cuadros, el colombiano Pedro Juan Moreno, quien a su vez le sacó 0.800 a su paisano David Cárdenas y 9.594 segundos al regiomontano Esteban Rodríguez.

Mientras tanto, en lo que había sido la segunda carrera, la historia fue muy similar para el oriundo de la capital cuerera, metido en la zona media del clasificador, pero con nulas opciones de estar peleando en la punta, aún así, acabó a menos de cinco segundos del primer sitio, el lagunero Cristian Cantú. Por su parte, los cafetaleros Moreno y Cárdenas completaron el cuadro de honor, ubicándose a 0.797 y 1.757, respectivamente.

Donde si no hubo mucho que contar para Arturo Flores fue en la primera tanda, ahí su monoplaza no le pudo brindar las prestaciones esperadas, así que se fue hasta el noveno casillero, solo mejorando lo hecho por Adán Ibarra, Moy Zagursky y Rodríguez, quienes no pudieron completar la prueba. El local Marco Alquicira se alzó con la victoria, sacándole 1.478 al “Conejo” Cantú y casi cuatro segundos a De la Torre.

Para Flores, lo importante fue recoger puntos en el estado del campeonato, esperando que todo mejore en la tercera parada del serial a realizarse el 30 de junio y 1 de julio en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.





Fórmula 4 NACAM

Fecha 2 (Querétaro)

Resultados Finales





Carrera 1

Piloto Tiempo 1 Marco Alquicira (MEX) 00:28 2 Cristian Cantú (MEX) 11:28 3 Diego de la Torre (MEX) 23:51 9 Arturo Flores (MEX) 20:21





Carrera 2

Piloto Tiempo 1 Cristian Cantú (MEX) 00:31 2 Pedro Moreno (COL) 19:07 3 David Cárdenas (COL) 18:10 5 Arturo Flores (MEX) 12:07





Carrera 3