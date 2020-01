Diego Silveti por otra memorable tarde en el coso La Luz

León, Guanajuato; 22 de Enero del 2020.- Dice el dicho que nadie es profeta en su tierra, pero siempre hay alguien que cambia lo ya escrito y ese es precisamente el matador Diego Silveti, quien en el coso La Luz, de la ciudad de León, ha vivido tardes memorables.

El diestro guanajuatense y la afición leonesa viven en gran romance, no se concibe un serial taurino en la capital cuerera sin la presencia del hijo del “Rey David”.

A Silveti se le recuerdan varias salidas en hombros en la casa del gran “Califa” Rodolfo Gaona, pero hay dos actuaciones que le han marcado su trayectoria en los ruedos, la primera fue la del 3 de febrero del 2019 cuando indultó a “Ojos Moros”, su segundo astado de la ganadería de Fernando de la Mora y luego el 4 de febrero del 2018 con un nuevo indulto, ahora a “Mezquite”, del hierro de Bernaldo de Quirós.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Maz se divierte ganando en Los Soles





Esta es mi plaza, mi feria por así decirlo, donde he tenido la oportunidad de disfrutar muchísimo, de triunfar con mucha fuerza, de salir en hombros en nueve tardes consecutivas y al ser de Guanajuato es una cita que espero con ansias, además de que aquí he tenido la oportunidad de actuar con lo mejor de la baraja, he indultado, he cortado rabos, he podido sentir el cariño del público y aquí he dado de mis mejores tardes

Pero repetir en la Feria Taurina leonesa no ha sido una misión sencilla, “cada año es una responsabilidad mayor porque la gente espera mucho, es una presión diferente, pero cuando llego al patio de cuadrillas y siento el cariño del público, todo eso me relaja”.

VIVE UNA ETAPA DIFERENTE

El originario de Irapuato dijo sentirse cómodo con la nueva etapa por la cual está atravesando, tanto taurinamente, como personalmente, encontrando así el punto exacto donde el toreo lo ve, lo siente y lo expresa de otra manera.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Sextetas femeniles buscan la gloria en Gamers

Ahora soy un torero más paciente, ya no hay tanta prisa por querer triunfar, hemos triunfado en plazas importantes y el hecho de que va transcurriendo el tiempo te ayuda porque estoy toreando como siempre lo soñé y ahora creo es buscar una situación más profunda, sacar lo que vives actualmente y que el público perciba lo que uno está sintiendo.

Mantenerse vigente en el gusto de la afición sólo ha sido posible gracias a que “he optado por tener mucha conciencia de lo que quiero expresar, mucha introspección y autoexigencia para no dejarme ganar, para defender lo que se ha logrado y evolucionar, el público cada vez te exige más y hay que brindar algo diferente en cuanto a oficio, expresión artística y técnica, me parece que eso es lo primordial para que uno pueda seguir ahí presente”.

“Ya son más de 100 años que el público ha visto ininterrumpidamente a los Silveti, ellos han logrado convertir este apellido en leyenda a base de sudor, entrega y sangre, sin embargo, el consejo que me dieron es que uno debe forjar su propio destino porque el toro no sabe si te apellidas Silveti, López o Pérez, acá el hecho es no conformarte y siempre exigirte para que tus aspiraciones sean cada vez mejor”, agregó Diego.

Será este próximo sábado cuando Diego Silveti se presente en la Feria de León, junto al queretano Octavio García “El Payo” y el rejoneador lusitano Diego Ventura; los astados serán de Villa Carmela para los de a pie y de Zacatepec para el de a caballo.





En Números…

2 Indultos los que tiene Diego Silveti en la Plaza de Toros La Luz

9 Tardes consecutivas en las que el matador ha salido en hombros en León

5 Corridas las que integran este año el serial taurino en la capital cuerera