Diego Hernández a retomar su mejor versión con el León de Jorge Bava

León, Gto.- Luego de un paso complicado en meses recientes por el Botafogo de Brasil, donde incluso se vio inmerso en cuestiones extra cancha, el mediocampista uruguayo Diego Hernández espera retomar su mejor versión con el Club León y bajo las órdenes de su paisano Jorge Bava, quien conoce de sus condiciones a la perfección.

“En el futbol que estaba la verdad que era muy competitivo, se usan muchas alternativas y cuando me tocó jugar me sentí bien, pero después no depende solo de uno, si dependiera de uno todos estaríamos en buen momento, hay muchas partes, así que ahora tomo esto como un nuevo salto, otro reto en mi carrera y vengo a ayudarle al equipo”, manifestó el nacido hace 24 años en suelo charrúa.

Deportes León Femenil buscará hacer pesar la “guarida” ante Cruz Azul

Si algo ha caracterizado a Hernández es su versatilidad, misma que mostró durante cuatro campañas con el Montevideo Wanderers. Ya sea por los costados o jugando detrás del nueve, la intención del sudamericano es apoyar donde Bava y el equipo lo requieran.

“Esa cuestión se la dejo más a Jorge, él me conoce, espero que saque mi mejor versión y yo vengo a aportar, quiero ganar todo lo que se pueda acá y obviamente me gusta jugar cerca del arco rival, me gustaría estar de media punta atrás del nueve, es una posición donde me siento bien, pero no descarto las otras, así que reitero, vengo a ayudar donde se me pida, por dentro, por fuera, donde Jorge lo vea mejor y sienta que le puedo ser de mayor utilidad al grupo”, aseveró.

Haber dejado una de las ligas más competitivas del continente para llegar al balompié mexicano no es un retroceso para el montevideano, quien aseguró que “si esto no lo hubiese visto como algo positivo no hubiera venido. Me han hablado maravillas de la liga y del país, quizás otros lo vean diferente, pero para mí es positivo y espero sea algo ascendente en mi carrera. Jorge me llamó, eso me gustó, es una liga donde tengo compatriotas y todas esas cuestiones claro que motivan”.

Futbol Tras eliminación de Leagues Cup, regresa Club León a casa

Finalmente, ante el difícil momento que atraviesan los verdes en cuanto resultados, Diego Hernández sentenció que “no conozco otra manera en este deporte de salir de una mala racha más que con trabajo, así que, cuando salgan las buenas, esperemos no parar más”.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

En números