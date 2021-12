Diego Cocca confía en un regreso de campeonato para el Atlas

Atlas tuvo en un palmo a La Fiera, su entrenador Diego Cocca lo sintió, como también reconoció que en el Estadio Jalisco la historia será completamente diferente.

“Sensación de que nos pudimos haber llevado algo, el equipo hizo un gran esfuerzo, nos empataron y volvimos a anotar, pero cometimos errores que nos costaron goles, a veces no todos los errores son goles, ahora sí, pudimos haber evitado dos goles y es raro que nos hagan tres, es una lástima para nosotros, aunque para el espectador acabó siendo un partido lindo y con emociones”, manifestó el argentino.

León va con mínima ventaja, pero ventaja al fin, así que los rojinegros tienen bien claro que el próximo domingo “hay que ganar, no hay más, este equipo se ha repuesto de muchas situaciones y vamos con fe, la gente nos va a alentar, los milagros suceden”.

Y en este mismo tenor, Cocca agregó que “este equipo no administra, va para adelante, no salimos a empatar, por lo general no nos hacen tantos goles y esa es la bronca, aunque enfrente tuvimos un rival de jerarquía y que sabe jugar finales, así que estamos convencidos de que en casa la suerte estará de nuestro lado”.

Con respecto a una nueva pifia de Camilo Vargas, que abrió la puerta a la remontada esmeralda, el pampero precisó que “hay que hablar con tranquilidad, Camilo nos ha salvado en un montón de ocasiones, la posición es ingrata, pero el domingo va a estar entero y no tengo duda de que nos llevará al triunfo”.

El timonel atlista evitó hablar acerca de la labor arbitral encabezada por el irapuatense Luis Enrique Santander, quien llegó a tener una que otra decisión controversial.