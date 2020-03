"Diablo" Méndez promete vencer en "Puños de Fuego"

Es cuestión de horas para que suene la campaña en “Puños de Fuego”, los pugilistas participantes tuvieron su primera prueba ante la báscula, misma que pasaron sin problemas.

Para esta función, los aficionados del boxeo deleitarán la pupila con seis peleas profesionales, once de los pugilistas participantes pasaron el pesaje y encararon a su rival, entre ellos Enrique “El Diablo” Méndez que intercambiará puñetazos ante Andrés “El Filoso” García.

“Me siento muy confiado conmigo mismo, estoy preparado, me defino como un peleador atrevido, me gusta ir al frente, medir a mi rival, en Jalisco hay talento en el boxeo, así que no me confío, será un gran reto”, comentó para el Sol de León, el “Diablo” Méndez.

Curtido en el ‘infierno’ de Los Olivos, Enrique “El Diablo” Méndez cuenta con un récord de cinco peleas, todas ganadas por decisión unánime, ahora tiene en la mira a García Moreno, oriundo de San Juan de Los Lagos, Jalisco.

Donde habrá cambios será el duelo entre Juan Francisco “Sanpa” López, en un principio tenía programado como rival a Edwin Muñoz, pero por causas de fuerza mayor canceló su asistencia, el nuevo contrincante será Pablo Palomares de Dolores Hidalgo.

Los otros cuatro combates se mantienen en pie, los pugilistas confirmados pasaron sin problemas el pesaje y la revisión médica de rigor. Puños de Fuego se realizará este sábado 7 de marzo en el Gimnasio MX Boxing, las hostilidades iniciarán en punto de las 7:30 pm.