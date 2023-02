Di Yorio antepone lo grupal pese al deseo de ser el goleador de La Fiera

León, Guanajuato.- Frente a Puebla, el goleador de los esmeraldas Lucas Di Yorio por fin pudo sacudirse la malaria, no anotaba desde la visita a Ciudad Universitaria y también en ese lapso se presentó la tarjeta roja contra Toluca.

“Es un paso importante, para tener las situaciones hay que generarlas y creo que en ese sentido el equipo está muy bien, vamos mejorando, estamos asimilando bien la idea del técnico y vamos paso a paso. Siempre he dicho que lo importante es el trabajo para el equipo, que mejor que convertir las situaciones que se generan, a nadie le gusta errar los goles, pero insisto, todo el trabajo es para el equipo y eso es lo importante”, manifestó el argentino, quien convirtiera ocho tantos en su primer torneo en la Liga MX.

Y más allá de quien haga los goles, Di Yorio resaltó la producción que está teniendo la escuadra verdiblanca de medio campo hacia adelante, convirtiendo cinco dianas en sus más recientes dos cotejos, aunque generando muchas más aproximaciones.

“Tranquilos porque estamos haciendo una buena producción, es trabajo de partido a partido y no en todos los partidos se pueden hacer muchos goles, a veces solo se hará uno, en otras no se harán, así que creo que tenemos que mantener la tranquilidad y como siempre lo he dicho esto es de trabajar e ir poco a poco”.

Del rival en turno, los Bravos de Juárez, que también están metidos entre los primeros ocho de la tabla, Lucas precisó que “sabemos que es un rival que viene bien en el torneo, ha sumado muchos puntos, así que esperamos un adversario duro, me parece que será un buen partido para medirnos y seguir con esta seguidilla positiva”.

SE APLICAN EN DEFENSA

Pero no solo es el ataque, en sector defensivo León ha mejorado desde aquel repasón que le propinó Pumas en la fecha tres. Los felinos solo han permitido una anotación en los últimos cuatro encuentros y esa fue en la derrota ante Pachuca.

“Después de lo que sucedió ante Pumas fue como un jalón de orejas, hemos mejorado mucho, se pone más atención y el equipo en general ha estado bastante aplicado. En lo personal uno siempre tiene que estar listo por si es requerido, mi exigencia es dar lo mejor y he tenido la fortuna de que Nicolás (Larcamón) me ha dado libertad, empezando por mi carril, luego por dentro para que Mena vaya afuera, pero mientras que el equipo siga ganando todo bien”, señaló Iván Moreno, una de las gratas revelaciones en esta campaña para los panzas verdes y titular indiscutido por la lateral derecha.