Detectan 841 contagios de Covid en escuelas de Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Del 10 de enero a la fecha, en Guanajuato han sido detectadas 841 personas contagiadas de Covid-19 en 338 escuelas del estado que tienen la modalidad de clases presenciales, la mayoría de los casos registrados en estudiantes de primaria.

Así lo informó la jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Fátima Melchor Márquez, quien explicó que si bien se han detectado estos casos, no quiere decir que éstos se dieron en las escuelas, sino que los protocolos han estado funcionando.

“Los filtros en las escuelas se están llevando a cabo, los protocolos sanitario se están llevando a cabo, para poder identificar dentro de la escuela a niños o maestros o administrativos con síntomas de infección respiratoria para regresarlos a casa o mandarlos a que soliciten atención médica y podamos descartar o confirmar esta enfermedad de Covid-19, se queden aislados y evitemos brotes y evitemos contagios al interior de las escuelas”, dijo durante la rueda de prensa semanal para actualizar el panorama de coronavirus en el estado.

Fátima Melchor explicó que de esos 841 casos, 47% fueron detectados en alumnos, 44% en personal docente y 7.6% en personal administrativo y de todos esos ellos, 92% son casos activos y 8% ya se recuperó de la Covid-19.

En cuando a los contagios en estudiantes, Fátima Melchor informó que 41% de éstos fueron detectados en niñas y niños de primaria, 29% en estudiantes de secundaria, 19% en preescolar, 7% en bachillerato y 4% en universidades.

La Jefa de Epidemiología comentó que hasta el momento no se han presentado defunciones en estudiantes o personal educativo que se hayan contagiado de Covid-19.

“El mensaje es que los filtros están funcionando, las escuelas son lugares seguros; si dijéramos que no se detectan casos en las escuelas, creo que eso sería más alarmante, porque no los tendríamos identificados, lo cual no es el caso”, por lo que señaló que la escuelas siguen siendo lugares seguros, pues ninguno de los 841 casos se dio dentro de algún plantel.

Sigue Guanajuato en amarillo

Fátima Melchor Márquez informó que enero ha sido el mes con más casos de Covid-19 acumulados en lo que va de la pandemia, es decir, desde marzo de 2020; enero de 2021 había sido el mes con más contagios, con 24 mil 231 contagios, y en 28 días de enero de 2022 son 39 mil 922 acumulados.

Esto es derivado de la circulación de la variante Ómicron en el estado, la cual es más contagiosa, pues una persona podría infectar a 20 personas, si éstas no aplican los protocolos, como uso de cubrebocas, lavado de manos, evitar lugares concurridos, estar en lugares cerrados y mal ventilados, por ejemplo.

En el estado, además, la positividad es de 80%, es decir, que de cada 10 personas que se realizan una prueba para detectar la Covid-19, 8 son positivas.

No obstante, a pesar de este incremento en los contagios, la ocupación de camas de hospital no ha sido la misma que hace un año, en donde el estado rondó casi al 90% de espacios ocupados y donde incluso hubo algunos hospitales que se saturaron y no pudieron recibir a pacientes, pues actualmente la hospitalización es de 29%.

Fátima Melchor señaló que esto es debido al efecto de la vacunación, pues tampoco las muertes han repuntado y eso indica la efectividad de las dosis que se han aplicado en la entidad, pues por ejemplo durante todo enero de 2021 murieron dos mil 486 guanajuatenses por Covid-19, mientras que en enero de 2022, con todo y el incremento en los contagios, han muerto 438 personas, de las cuales un 90% de éstas no contaban con ninguna vacuna.