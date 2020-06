Destaca Laura Galván al deporte como vía de superación personal

A través del deporte se puede alcanzar el desarrollo personal, esto gracias a los retos que se van presentando y superando, así lo compartió Laura Galván en una videocharla en la que habló sobre su trayectoria atlética, pasando por el oro panamericano en Lima 2019 y el sueño de correr en la pista olímpica de Tokio 2020.

Por medio de un ‘live’ en la red social Instagram, la ‘Gacela de la Sauceda’ destacó que practicar un deporte, sea de alto rendimiento o de carácter recreativo, ayuda a moldear un carácter competitivo y de superación, pero sobre a no temer a los errores o a perder ya que son aprendizajes.

“Muchas veces nosotros los atletas, en ciertos logros no vemos más allá, siempre es importante que estés enfocado en que algunas veces se pierde y otras se gana, eso es lo bonito del deporte, nunca sabes lo que va a pasar, llegas a una línea de meta y aunque seas favorita no sabes si vas a ganar, muchas veces es esperar, tener paciencia y esforzarte mucho”, señaló la fondista guanajua.

Es en base a la persistencia que los triunfos van llegando, algunos de forma inesperada, agregó la atleta al recordar el oro que obtuvo en los 5 mil metros de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Siempre que necesito una forma de motivarme veo el video de la carrera, es muy especial por las puertas que abrió, es algo que me dio mucha satisfacción por tanto tiempo de trabajo que no se ve, recuerdo lo que se sentía en esos momentos de la carrera”, agregó la Galván.

Tokio 2020

Además de patrocinios, otra puerta que abrió el título panamericano fue soñar con Tokio 2020, certamen que toma de manera positiva que se haya pospuesto para 2021.

“Cuando supe que ya no se iban a hacer me sentí triste porque es algo en lo que estoy poniendo mi enfoque al 100 por ciento, es un sueño que quiero realizar, pero cuando se define que serían el próximo año lo vi como una posibilidad de entrenar un año más de fortalecerme y me vendría muy bien para buscar eventos”, agregó Laura Esther Galván.

Finalmente reconoció que inició en el atletismo a los 10 años, practicó pruebas de saltos, velocidad y lanzamientos hasta que de la mano de su actual entrenador Cecilio Blancarte definió su talento en las pruebas de resistencia, aunque se retiró por tres años, regresó a principios de 2019, fue su dedicación la que la premió con subir al podio inca y romper récords nacionales, para ahora soñar con Tokio 2020.