Despreocupa a los aficionados posible contagio de Covid-19 en estadios

León, Guanajuato; 12 de marzo del 2020.- Como consecuencia y medida para evitar la propagación del Covid-19, varias ligas y competencias a nivel han suspendido actividad, entre ellas la Concachampions, MLS y NBA, por citar algunas, en México la Liga MX aún no toma preventivas, además de que los aficionados en su mayoría están despreocupados.

Contrario a otras ligas como la española, italiana y la Champions League que decisión disputar los partidos a puerta cerrada, en México, la FeMexFut únicamente recomendó que los niños del protocolo y jugadores no se saluden de mano, pero sobre la asistencia de aficionados no se han tomado medidas.

En el caso del Club León, este sábado recibe a Pumas en el marco de la décima jornada del Clausura 2020. Ante el panorama que representan los más de 20 mil aficionados que tiene de aforo el Nou Camp varios aficionados se dicen despreocupados por un posible contagio.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Da inicio un Rally Guanajuato México 2020 inolvidable

“Esperemos que se tomen lo mpás pronto posible las medidas sanitarias y necesarias, tengo entendido que aquí en León y Guanajuato no se ha presentado casos, esperemos que no nos llegue con todo, si se suspende sería lo mejor para todos”, comentó José Cruz del Barrio de Coecillo.

“Yo le voy a Pumas, vengo a ver a mi equipo. Es una enfermedad que se está propagando muy fuerte, es algo serio, en el estadio todos estamos expuestos pero hay que seguir las medidas de seguridad y cuidarse en los estadios”, señaló Hugo Gómez

“Vamos por el primer lugar de la tabla, pero y ojalá que no sea tan fuerte el problema en León para que se haga el espectáculo chido, pero si deciden que se juegue sin gente, pues ahora sí que no tenemos nada que hacer. Hay que lavarse las manos y si quieren venir que se traigan un tapabocas”, comentó Oscar Piña de San Felipe de Jesús.

“Eso no me preocupa, sí está el virus y hay que protegerse, pero ojalá no llegue el virus, nos va echar a perder el torneo, hay que traerse cubre bocas”, agregó Carlos Zamarripa, vecino de Colonias de la Fragua.

“No me da miedo, es más grande el amor al club, a mis Pumas que pensar en un contagio en el estadio, es más grande seguirlos por toda la república que pensar en una enfermedad” dijo Édgar Valenzuela de La Rebel, porra de Pumas de la que al menos viajarán 100 integrantes a León.

“SI preocupa, es una enfermedad que puede provocar la muerte, da miedo pero mientras no suspendan nada hay que disfrutar, en el estadio hay que evitar el contacto y hablar lo menos posible” Oscar Alba