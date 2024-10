Resaltan luchadores legado del Vampiro Canadiense

La gira de despedida del Vampiro Canadiense llegó a tierras zapateras, el icónico personaje se llevó la última ovación de la fanaticada leonesa. Con el adiós del icónico personaje extremo, compañeros de profesión resaltaron la huella y legado que deja en el pancracio.

Previo a la gran función luchística que tuvo como escenario al Palenque de la Feria de León, se realizó a nivel de ring una convivencia entre aficionados y luchadores. El gran ausente fue el propio Ian Richard Hodgkinson, más conocido como el Vampiro Canadiense. Los que participaron fueron figuras de la AAA como Octagón Jr., Abismo Negro Jr., Taurus, Mr. Iguana, Monster Clown y Murder Clown.

También hubo referentes del medio local como los integrantes de la “Jauría del Tío”: los Lion Dog I y II junto a Latin Star, además de Bobby Lee Jr., Bobby Lee NG, Payaso Pura Santa, entre otros.

GRAN COMPAÑERO

Para esta última presentación del otrora integrante del elenco principal de la tres veces estelar, varios compañeros destacaron para El Sol de León, la gran figura de quien fuera coronado Rey de Reyes en 2006.

“He de reconocer que ha sido un mágico sueño ser parte de esta gira desde el principio, me permitió conocer a la gran persona que es detrás del nombre. Lo acompaño en esta gira con mucho afecto, mucho cariño. Ha sido un compañero que siempre impulsó a los jóvenes, polémico en su momento, pero eso le ayudó a alcanzar altas esferas en la lucha. Sin duda se va uno de los grandes”, subrayó Octagón Jr.

“Estoy muy contento de poder estar aquí con él (Vampiro Canadiense), me ha tocado compartir esta despedida, me ha tocado compartir ring, es un gran privilegio poder compartir las últimas fechas de una estrella como lo es él. No me tocó luchar cuando fueron sus mejores años, pero es una persona muy noble, me ha compartido consejos y conocimientos, he hecho una amistad muy buena con él”, resaltó Taurus.

Otros participantes en esta velada fueron Dave The Clown y Murder Clown, ambos temidos integrantes de los Psycho Circus quienes demostraron su lado noble minutos previos a protagonizar una lucha de facciones contra los Lion Dog I y II, Latin Star y los “Malagradecidos”: Payaso Pura Santa Jr., Bobby Lee Jr. y Bobby Lee NG.

“Es un ídolo, un gran personaje, sin duda que la gente se va a ir contenta de esta última presentación de Vampiro. Me quedo muy satisfecho de haber compartido fechas con un grande que marcó época, fue campeón mundial, quitó cabelleras, siempre fue un rival que muchos temieron enfrentar”, expuso Dave The Clown.

Por su parte, Murder Clown ahondó: “Muy pocos luchadores han dejado una huella como lo hizo él, fue muy importante en su tiempo y por eso tiene el respeto de los que somos sus compañeros en esta vida que es la lucha libre. Fue un tipo que te convenía tenerlo de aliado que de enemigo”.

En lo que fue el recorrido de Ian Richard Hodgkinson en la industria de la lucha libre, sus inicios se dieron en la década de 1990 con la World Wrestling Championship (WCW). Su mayor brillo en México lo encontró en la AAA, donde fue campeón Mundial de Parejas a lado de Joe Líder.

Otros trofeos que logró fueron las cabelleras de Rey Bucanero, Pirata Morgan, Sangre Chicana, Aarón Grundy, entre otros personajes de leyenda.