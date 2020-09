Desempeño de León no termina por convencer a ‘Nacho’ Ambriz

León, Guanajuato; 04 de septiembre del 2020.- Pese al triunfo en Aguascalientes, Ignacio Ambriz está poco convencido de la actuación de su equipo que sigue carente de contundencia, razón por la que reconoce tener pendientes varias mejorías.

“Necesitamos mejorar muchos aspectos tanto defensivos y ofensivos, hay cositas que no me gustan, todavía no estamos como quisiéramos, pero rescatar que el equipo saca un buen resultado ante un equipo que jugó bien, al final el equipo suma tres puntos que es importante y no recibió gol”, señaló Nacho Ambriz

De momento, Club León se erige como líder de general, puesto que no engaña al estratega ya que faltan partidos, aunque destacó que es cosecha del buen papel de su equipo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Mena da triunfo a León desde el manchón penal

“Faltan partidos, me deja satisfecho, por cuatro torneos consecutivos el equipo vuelve a estar entre los mejores, aplaudo a los jugadores, ellos me han ayudado a mantener un estilo de juego, una regularidad, lo importante es que el equipo vaya demostrando esa regularidad e ir mejorando”, señaló Ambriz Espinosa.

Sobre el siguiente duelo que será a mitad de semana destacó contará con plantel completo “Es algo importante, hasta Querétaro (fecha 10) tendremos a todos, es una dificultad para mí escoger al mejor equipo. Me tengo que esperar, tengo que revisar mi partido, revisar a Tigres que es un equipo bien dirigido por Tuca”.

Por otro lado, reconoció que Andrés Mosquera seguirá inactivo ya que presentó un malestar en la zona de la espalda baja, afección que mínimo lo descarta para la siguiente semana.