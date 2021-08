Desea Omar Fernández convertirse en “El Patrón” del ataque esmeralda

Sin ser un delantero nominal, Omar Fernández tiene el objetivo de ayudar con anotaciones a la escuadra esmeralda, algo que en los últimos torneos también ha hecho Ángel Mena, incluso ya con un título de goleo.

“Es algo que de verdad me gustaría, desde hace un par de años lo vengo luchando, en Puebla la realidad es que me costó, pero es algo que quiero mejorar y se que acá en León lo puedo conseguir. Todo el equipo tiene tan buen pie que cualquiera te puede soltar un pase de gol, ahora con estos últimos goles ni me la creí, pero la intención siempre será ayudar al equipo”, dijo el volante colombiano, que recién a media semana se despachara con doblete en el duelo de la Leagues Cup frente al Sporting Kansas City.

El apodado “Patrón” no requirió de mucho tiempo para adaptarse a su nuevo club, prueba de ello son las titularidades que ha recibido en las primeras tres fechas de la Liga MX.

“Pasa que este es un futbol intenso, vertical, de buscar al arco rival en la mayoría de las jugadas y eso se me acomoda, obvio se prioriza algo nato del equipo que es el toque del balón, todos los jugadores tienen buen pie y si se tienen que hace dos o tres goles se van a hacer, si se tiene que marcar uno para ganar se va a hacer, pero siempre atacando el arco rival. Hasta hace poco tiempo yo era rival del León y me encantaba su forma de jugar porque no sabías si el lateral era volante, luego por ahí se le fue descifrando, pero ahora se están buscando nuevas formas de molestar al rival”.

Asimismo, Fernández resaltó que La Fiera va de a poco encontrando su mejor versión y la clave de eso es “el trabajo, la convicción que tenemos todos de hacer las cosas bien, es un grupo que tiene jugadores de alto nivel y todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que se logren los objetivos, así que vamos por buen camino y debemos mantener los pies sobre la tierra porque seguramente habrá cosas que mejorar”.

Mazatlán no es parámetro

Podrán marchar invictos y desplegando un futbol práctico, pero los cañoneros del Mazatlán FC no son vistos como un parámetro en el campamento verdiblanco.

“Es cierto que es un rival que viene haciendo bien las cosas, un equipo compacto, que hacerle gol es complicado, son muy cerrados atrás, pero nosotros pensamos en lo que nos toca, León se debe preocupar por lo que haga o deje de hacer en la cancha, no tanto por el rival que se tenga enfrente, pero es cierto, Mazatlán será un rival duro, pero si o si debemos hacer que esos tres puntos se queden en casa”, aseveró el cafetero.

