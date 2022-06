Desea Byron Castillo responder a la confianza de La Fiera

Una vez cerrada la polémica con su selección, Byron Castillo desea responder al apoyo y la confianza que ha recibido por parte del Club León.

“Hay un dicho que dice que después de la tormenta viene la calma, he tenido mucha gente cercana que me apoyó en todo, ahora estoy positivo, lo pasado quedó atrás y toca vivir y disfrutar el presente. A pesar todo lo que se habló, León siempre estuvo ahí, nunca me dio la espalda, me siguió de cerca yo no puedo defraudar a quien estuvo acompañándome pese a los problemas”, apuntó el zaguero en relación a la supuesta falsificación de datos que le acreditan la nacionalidad ecuatoriana y que en su momento denunció la Federación de Futbol de Chile a la FIFA.

En este mismo sentido, Byron agregó que “esto es parte de la vida, siempre habrá gente que quiere el bien, otras que quieren o desean el mal, pero como dije en su momento, que esas personas que desean el mal pues que piensen lo que quieran”.

Por otra parte, en su presentación como refuerzo de La Fiera, el ex del Barcelona de Guayaquil se dijo “feliz de estar en un club que me ha acogido tan bien, los compañeros son una familia y vengo a sumar, a aportar mi granito de arena y siempre con la mente positiva de que todo nos va a salir bien y que se hará un gran torneo”.

Del porque elegir México y no aguardar por una oferta del viejo continente, Castillo señaló que “Ángel (Mena) me habló cosas lindas de acá, del compañerismo, los directivos me hablaron y dije, México, un club grande como León, mi sueño era salir de Ecuador y ahora que estoy acá a trabajar y a dejarlo todo, además el profesor (Renato Paiva) conoce mi estilo de juego, no quiero quedarle mal, quiero luchar y ganar todo lo que se pueda”.

Una vitrina perfecta

A pocos meses del Mundial de Qatar, Byron Castillo reconoció que León puede ser la escuadra que le mantenga en un nivel óptimo y porque no, pensando a futuro, el enlace más conveniente con el balompié europeo.

“Antes de llegar acá toque ese tema con mi representante, ese es el pensamiento que tengo, quiero jugar el Mundial, tengo fe que estaré y este es un buen sitio también para luego ir a Europa, pero depende de mí, de cómo me vaya en el campo”, aseveró.

Por lo pronto, el lateral izquierdo tuvo este jueves por la mañana su primer entrenamiento en las instalaciones de “La Esmeralda” y el próximo sábado pudiera sumar minutos en el duelo de preparación frente a los Toros del Celaya de la Liga de Expansión.

