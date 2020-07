Descartan en Mazatlán supuesto interés por Rubens Sambueza

León, Guanajuato; 6 de julio del 2020.- Si la intención del Club León es buscarle acomodo en México a Rubens Sambueza, al menos por la región del pacífico no es.

Y es que Francisco Palencia, estratega del Mazatlán FC, confirmó que de momento nadie sale de su equipo y tampoco se vislumbran más incorporaciones, así que “El Gatillero” y compañía estarían prácticamente completos para comenzar su andar en la Liga MX el próximo 24 de julio, no sin antes terminar su participación en la Copa por México.

“Rubens yo lo conozco, fue compañero mío, un jugador con mucha calidad y ha jugado en equipos de mucha jerarquía, la verdad un gran jugador, pero aquí no hemos hablado ni siquiera de ello con la directiva, no hemos tocado el tema, todos sabemos de la calidad que tiene, pero de momento no hay lugar para nadie más. Al final son rumores y es bueno aclararlos ahora porque ya hace falta hablar de futbol y cuando no hay futbol se empiezan a decir varias cosas para que salga algo, pero de momento con la directiva no hemos tenido ningún interés de que salga o que venga alguien, entonces estamos con el plantel que esta participando en la Copa por México ya cerrado”, manifestó Palencia en entrevista para Azteca Deportes.

Sambueza ha realizado toda la pretemporada con La Fiera, sin embargo, continúa siendo una incógnita si es que finalmente entrará en los planes de Nacho Ambriz. Por ahora, el argentino completaría las 11 plazas de jugadores no formados en México que permite el reglamento, aunque de salir, los verdes tendrían la opción de fichar un foráneo más.

En la que ha sido una atípica ventana de transferencias, a “Sambu” no sólo se le vinculó con Mazatlán, sino que también sonó fuerte para regresar al América, pero esta posibilidad se fue diluyendo luego de que Miguel Herrera, timonel de las Águilas, diera a conocer que los objetivos de la institución eran bajar el promedio de edad del grupo y aligerar la nómina.

Será en los próximos días cuando se defina la situación del mediocampista que en nuestro país también ha militado con los Pumas, Tecos, Toluca y Pachuca.