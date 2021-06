Deposita “Tita” su entera confianza en el proyecto de Ariel Holan

Milton Queiroz “Tita”, leyenda del Club León, salió en defensa del argentino Ariel Holan, quien en Brasil fue severamente criticado tras dejar al Santos a pocos meses de haber asumido la dirección técnica.

Holan no cosechó los mejores números con la escuadra paulista, sin embargo, su partida se dio por las promesas que la directiva no cumplió y luego la venta del mediocampista venezolano Yeferson Soteldo al Toronto FC de la MLS, simple y sencillamente acabó por convencer al estratega de que dar un paso al costado era la mejor opción.

“Él (Holan) viene de una experiencia muy negativa en el Santos de Pelé, la directiva le prometió muchas cosas, que se iban a contratar jugadores y no pasó nada, el entrenador no fue cesado, el pidió salir y yo tengo mucha confianza en él, si vemos su palmarés es gente de futbol, entonces lo que pasó en Brasil no fue culpa de él”, comentó “Tita”.

Y porque él lo vivió en la división de ascenso, siendo incluso el primer timonel en la era de Grupo Pachuca en tierras esmeraldas, el ex futbolista brasileño reconoció que no cualquiera tiene las credenciales para asumir el control del banquillo felino.

“Para dirigir a León se necesitan muchas cosas, es un club que se transformó desde que lo tomó Grupo Pachuca, un equipo grande del futbol mexicano, en los últimos 60 años sólo se habían logrado cinco estrellas, ahora con 10 años desde que llegó esta directiva se consiguieron tres campeonatos y el ascenso, ahí nos damos cuenta del nivel de la gente que vino a administrar el club”.

Habrá “Chapo” para rato

Luego de cumplir una década vistiendo la playera de La Fiera, Luis Montes recibió los elogios de otro enorme “10” que marco época con el conjunto guanajuatense.

“Montes es un jugador muy especial, un chavo de mucha calidad, mucha dinámica, es técnico, es quien hace jugar al equipo, hay que ir preparando un jugador que lo pueda sustituir, pero no tanto, yo jugué hasta los 39 años y en mi último torneo metí 11 goles, además si tiene dos o tres Marquinhos a su lado hay “Chapo” para rato”, dijo Queiroz.

Montes y “Tita” coincidieron entre 2010 y 2011, aunque bajo su tutela el futbolista juarense no tuvo tanta actividad.