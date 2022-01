Deportiva Enrique Fernández Martínez cumple 59 años en servicio

A lo largo de cinco décadas, la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez ha dejado huella en la ciudadanía leonesa como espacio de recreación, convivencia, inicio al deporte y desarrollo del alto rendimiento, este jueves dicho inmueble cumple 59 años de servicio.

Fue un domingo 13 de enero de 1963 que la llamada Ciudad Deportiva fue inaugurada por el entonces presidente de la República Mexicana, Adolfo López Mateos, el dirigente legislativo nombró a este inmueble “Enrique Fernández Martínez” en homenaje al exgobernador de Guanajuato del mismo nombre quien impulsó el deporte en la entidad.

A partir de esa fecha, la también conocida como Deportiva del Estado ha recibido en la alberca, la pista atlética, su auditorio de baloncesto, las canchas de futbol y diversos espacios a generaciones de deportistas atletas, en todos ha dejado huella y muchos ven a la EFM como su segunda casa.

Arturo ‘Mano Santa’ Guerrero, considerado como el mejor basquetbolista mexicano en la historia, destaca que en este recinto se consolidó como jugador y se catapultó a Juegos Olímpicos.

“La Ciudad Deportiva es por excelencia la casa del deporte en León y en Guanajuato, para mí fue un espacio muy especial, en su inauguración el presidente López Mateos comentó que lo hacía para que yo fuera Olímpico. En este espacio me consolidé como basquetbolista y pude ir a selección y a Juegos Olímpicos. Para mí fue un templo de formación, me marcó y me da mucho orgullo ahora dejar huella con el auditorio que lleva mi nombre”, destacó ‘Pitos’ Guerrero para El Sol de León.

Otro atleta formado en la EFM es Daniel Vargas, corredor que en la pista ‘Sabino Rodríguez’ fijó las bases para trascender en la prueba Maratón a nivel nacional e internacional.

“La deportiva ha visto nacer muchos atletas, tiene una gran trayectoria y ha formado a mucha gente que ha hecho historia en el deporte. Mis mejores tiempos los viví en su pista, es un lugar memorable para mí, ahí di las zancadas que me llevaron a dos Juegos Olímpicos. Ahora es un orgullo ver que entrenan nuevas generaciones de deportistas ahí”, comentó el ex maratonista leonés.

Jorge Quiñones, histórico del voleibol mexicano, también celebra un aniversario más de la EFM “Es un símbolo de nuestra ciudad, que bueno que a través de los años siga siendo esa casa donde puedes soñar por lograr grandes cosas en el deporte. También recibe a las familias, gente que busca convivir, es un espacio especial. Ojalá en un futuro se pueda hablar de otros 50 0 60 años de esta deportiva.”

Además de los atletas que han entrenado y alcanzado el alto rendimiento en la EFM, otro rubro que da vida a este espacio son las ligas locales, una de ellas la Liga Comercial de Futbol.

“Es un espacio de mucha tradición, por años ha recibido a la comunidad del futbol amateur, es uno de los grandes espacios que tienen los leoneses para hacer ejercicio. Ahí inició la Liga Comercial, tenemos mínimo 45 años jugando en sus campos. Es cuna de talentos, con los años ha mejorado sus espacios, todo por un mejor servicio, felicidades por un aniversario más”, externó Humberto Castañeda, dirigente de la Liga Comercial.